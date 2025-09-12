Sénégal: Une ONG veut offrir un centre vasculaire endovasculaire à l'hôpital de Fann

Dakar — L'ONG La Chaine de l'espoir va réaliser un centre vasculaire endovasculaire et cardiaque (CVEC) au Centre national hospitalier universitaire de Fann qui viendra en appoint au centre cardio-pédiatrique Cuomo prenant en charge les enfants et adultes souffrant de pathologies cardiaques, a-t-on appris jeudi du président de cette organisation.

Selon Pierre Eric Cheysson, ce centre vasculaire endovasculaire et cardiaque va permettre "d'anticiper sur les opérations en préventif des carotides pour éviter les accidents vasculaires cérébraux (AVC), faire une prévention maximale au niveau des populations, les informer, mais aussi prendre en charge la chirurgie cardiaque adulte, en triplant la capacité d'accueil du centre Cuomo, qui est devenue très exiguë et très petite".

Le centre Cuomo est au bout de ses capacités, a fait observer Pierre Eric Cheysson, qui effectue actuellement une visite officielle au Sénégal.

"Il y a maintenant une liste d'attente très importante, tant des enfants que des adultes. Il faut savoir que le taux de mortalité de 48% est lié à des causes cardiovasculaires", a-t-il dit en soulignant la nécessité de cet investissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La capacité d'accueil du futur centre permettra de tripler les capacités actuelles avec à peu près 76 lits, 5 salles d'opération, dont une salle hybride, une salle extrêmement moderne permettant d'opérer sans ouvrir, en utilisant des stents, et 8 lits de réanimation.

Il renseigne que "le coût pour la construction et l'équipement du centre est évalué à 22 millions d'euros", soit plus de 14 milliards de francs CFA.

Le centre vise à structurer une réponse complète aux besoins croissants de prise en charge médico-chirurgicale des pathologies cardiovasculaires, selon Pierre Eric Cheysson.

Il s'articulera sur 5 pôles, à savoir une cellule sensibilisation et de prévention cardiovasculaire et une cellule de consultation et exploration vasculaire non invasive.

A cela s'ajoute un plateau technique chirurgical, un service hospitalisation conventionnelle et ambulatoire et une cellule réanimation et soins continus.