Sénégal: Des agents de l'Administration publique et du secteur privé formés à l'exécution des partenariats public-privé

11 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Une formation destinée à renforcer les compétences en matière d'exécution des partenariats public-privé (PPP) a été dispensée, jeudi, à Dakar, à des agents de l'Administration publique et du secteur privé, à l'initiative du Projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal (PAENS).

Des investissements d'un montant de 4 370 milliards de francs CFA devraient être réalisés au Sénégal entre 2025 et 2029, selon Baba Malick Ba, le coordonnateur de l'Unité nationale d'appui aux partenariats public-privé (UNAPPP).

Les agents de l'Administration publique et du secteur privé doivent dès lors se préparer à la réalisation de ces investissements.

"Pour ce faire, il nous faut des compétences solides, d'où la nécessité de renforcer les capacités des acteurs publics et des acteurs privés impliqués dans [...] la préparation et la mise en oeuvre des projets de partenariats public-privé", a dit le coordonnateur de l'UNAPPP.

Baba Malick Ba, le coordonnateur de l'Unité nationale d'appui aux partenariats public-privé

Les partenariats public-privé (PPP) sont une dimension importante du programme de développement national "Sénégal 2050", signale-t-il.

La loi de mars 2021 relative aux PPP et son décret d'application offrent au secteur privé des opportunités, selon l'Unité nationale d'appui aux partenariats public-privé, une raison supplémentaire pour les agents du secteur privé de participer à la formation dispensée à l'initiative du PAENS.

La formation aux procédures de mise en oeuvre des partenariats public-privé porte sur les mécanismes de contractualisation, le renforcement de la transparence, la viabilité et l'efficacité de la gestion des projets, etc.

Samba Sène, le coordonnateur du Projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal

"C'est important que les acteurs comprennent qu'il y a un cadre juridique et institutionnel qui régit les PPP au Sénégal et qu'ils puissent en discuter", a dit Samba Sène, le coordonnateur du Projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal.

"Le cadre juridique des PPP est [...] très clair, très précis. Il est important de le faire connaître aux acteurs du secteur privé", a dit M. Sène.

Selon lui, le PAENS est financé avec 95 milliards de francs CFA de la Banque mondiale.

