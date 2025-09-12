Sénégal: Congrès de renouvellement de l'Association nationale des retraités civils et militaires, en décembre à Thiès

11 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — La ville de Thiès va abriter du 12 au 14 décembre prochain, le congrès national de renouvellement des instances de l'Association nationale des retraités civils et militaires, ont annoncé les responsables de la section thiéssoise du Fonds national de retraite (FNR).

Selon le président de la section, Adama Isaac Diop, tous les quatre ans, un congrès se tient à Dakar, ensuite d'autres ont lieu dans les autres départements.

Cette année, "c'est au tour de Thiès d'organiser le congrès national en décembre 2025", a-t-il dit mercredi lors d'un point de presse préparatoire.

Ce congrès sera l'occasion d'aborder les problèmes de revalorisation des pensions de retraite et les difficultés de prise en charge auxquelles les retraités sont confrontés à l'hôpital régional.

Depuis 2022, les retraités du FNR réclament, en vain jusque-là, une revalorisation de leurs pensions, mais son reversement intégral aux veuves.

En cas de décès, seuls 50 % de la pension d'un retraité sont reversés à sa veuve, relève-t-il, notant que l'Association souhaite un reversement intégral.

Elle a adressé, dans ce sens, une demande d'audience au ministre des Finances, qui a accepté de rencontrer ses responsables, en attendant le jour et l'heure arrêtés soient précisés, a renseigné le président intérimaire de l'association, Alioune Badara Fall, par ailleurs président de la section de Louga.

Le président de l'Association nationale de retraités civils et militaires a donné l'exemple d'un "fonctionnaire moyen" dont la pension est de 150.000 francs de son vivant. S'il décède, sa femme ne reçoit que 75000 francs, et s'il avait deux femmes, elles se partagent les 75.000, soit 37.500 francs CFA.

"Qu'est-ce qu'on peut faire avec 37500 francs ?", s'est-il interrogé, se disant optimiste quant à l'aboutissement de cette réclamation, vu les promesses des autorités que l'Association a déjà rencontrées.

