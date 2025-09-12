Sénégal: Alioune Dione insiste sur l'inclusion pour une économie 'résiliente et compétitive'

Le ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, a souligné, jeudi, à Dakar, l'importance de l'inclusion économique des citoyens dans les politiques publiques, dans l'optique de bâtir une économie "inclusive, résiliente et compétitive".

"Le gouvernement et le secteur privé doivent toujours garder à l'esprit que la production de la valeur ajoutée est certes un objectif très stratégique, mais il est tout aussi important de placer cette quête de valeur ajoutée dans une stratégie d'inclusion économique qui permet de ne laisser aucun citoyen au bord du chemin qui mène vers des conditions de vie décentes", a-t-il déclaré.

M. Dione participait à l'ouverture officielle de la vingt-quatrième édition des assises économiques du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), dont le thème portait sur la contribution du secteur privé dans la stratégie nationale de développement à l'horizon 2029.

Pour Alioune Dione, les politiques publiques en matière d'appui aux petites et moyennes entreprises ne doivent pas se limiter à Dakar, elles doivent s'étendre à tout le territoire sénégalais pour permettre l'égalité des chances.

"Les politiques de développement ne peuvent se limiter à la région de Dakar, mais doivent irriguer l'ensemble du territoire national. Dans cet aspect ci, la territorialisation des politiques publiques sera l'un des leviers majeurs pour intégrer les petites et moyennes entreprises locales dans le défi économique", a-t-il relevé.

Pour le président du Haut conseil du dialogue social (HCDS), Mamadou Lamine Dianté, également présent à la rencontre, la dynamique de renforcement du dialogue social entre tous les acteurs va garantir les conditions de création de richesses et instaurer un climat des affaires propice qui contribuera à stimuler les investissements.

Saluant les efforts du gouvernement pour la relance de l'économie nationale et le secteur privé pour sa "contribution significative" à la marche du pays, il a réitéré la disponibilité du Haut conseil du dialogue social à les accompagner pour une meilleure croissance économique de l'entreprise, qui devrait se traduire par le développement et la production de richesse à l'échelle nationale.