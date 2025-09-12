Sénégal: Moustapha Gaye, nouvel entraîneur de l'équipe masculine de l'ASC Ville de Dakar

11 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ancien sélectionneur des Lionnes de basketball, Moustapha Gaye, a été nommé entraîneur de l'équipe masculine de l'ASC Ville de Dakar pour la saison prochaine, a annoncé le club de la municipalité de la capitale sur ses réseaux sociaux.

L'expérimenté technicien sera assisté par l'ancien Directeur technique de Bopp, Ousmane Diallo.

Les deux techniciens avaient dirigé l'équipe féminine de la ville de Dakar.

Ils auront la lourde tâche d'amener les champions du Sénégal à la saison 6 de la Basketball Africa League (BAL).

L'équipe masculine de la ville de Dakar s'était arrêtée à la phase de Conférence de la BAL lors de sa précédente édition.

L'ASC Ville de Dakar a engagé un nouveau technicien pour son équipe féminine. Il s'agit de Khadim Fam, promu coach titulaire.

Il succède a Malick Goudiaby.

