Sénégal: La compétitivité des entreprises n'est pas qu'une question administrative, selon Olivier Boucal

Dakar — La compétitivité des entreprises, plus qu'une question administrative, concerne aussi la territorialisation des politiques publiques, a déclaré, jeudi, à Dakar, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, soulignant l'importance du modèle économique endogène dans l'action du gouvernement.

La compétitivité des entreprises ne se joue pas simplement dans les textes mais plutôt dans les territoires avec la territorialisation des politiques publiques pour rapprocher l'État du tissu productif et donner aux petites et moyennes entreprises (PME) locales l'accompagnement adapté.

Il prenait part à la vingt-quatrième édition des assises économiques annuelles du mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), axée sur la contribution du secteur privé dans la stratégie nationale de développement à l'horizon 2029, aux côtés de son collègue Alioune Dione, en charge de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, et du président du haut conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté.

"Nous savons que simplifier l'agrément, alléger les conditions d'accès et projeter la contribution réelle des entreprises à la richesse nationale ne sont pas des détails administratifs, mais des leviers décisifs pour transformer l'initiative privée en puissance économique", a-t-il déclaré, en insistant sur l'importance du modèle économique endogène dans l'action du gouvernement.

Les assises du MEDS, a-t-il dit, "sont devenues au fil des années un moment fort de notre agenda économique national, un lieu où se rencontrent les aspirations des entrepreneurs et les engagements de l'Etat, dans une dynamique de co-construction dont nous avons plus que jamais besoin".

L'encadrement et l'accompagnement juridique des entreprises locales au service de l'économie nationale sont au menu des discussions de cette édition des assises économiques annuelles du MEDS, selon les organisateurs.

"Nous devons rivaliser non par mimétisme, mais par l'excellence [...]', a de son côté déclaré le président du MEDS, Mbagnick Diop.

À l'horizon 2029, a-t-il ajouté, le secteur privé devra jouer un rôle encore plus central dans la réalisation [des] ambitions de croissance inclusive et durable" du Sénégal.