Sénégal: Ganguel Soulé - Plaidoyer pour l'équipement du centre de recherche pour la culture et le développement

Ganguel Soulé — Le Khalife de la famille de feu Cheikh Moussa Camara, Mouhamadou Bachir Camara a plaidé pour l'équipement en matériel du Centre de recherche pour la culture et le développement Cheikh Moussa Camara (1864-1945) de Ganguel Soulé, construit il y a dix ans.

"Ce centre est une infrastructure qui nous est très chère. Pour le moment, il est dans sa première phase avec trois bâtiments construits avec l'appui du Conseil départemental de Kanel, la Présidence de la République et le ministère de la Culture. Mais, jusque-là, il n'a pas été équipé", a soutenu le religieux au cours d'un entretien avec l'APS.

Le petit-fils de feu Cheikh Moussa Camara précise que l'équipement en matériel du centre permettra à des chercheurs de travailler sur les manuscrits du défunt marabout.

En plus du manque de matériel, le centre est aussi confronté à des problèmes d'eau et d'électricité.

Le religieux a aussi invité les autorités à s'intéresser davantage aux manuscrits de Cheikh Moussa Camara pour leur vulgarisation "afin de permettre aux étudiants et chercheurs de comprendre beaucoup de choses sur le Sénégal et l'Afrique".

"Cheikh Moussa Camara est un patrimoine qu'on doit exploiter. Si vous allez au Mali, les autorités s'intéressent beaucoup aux écrits des anciens", a souligné M. Camara.