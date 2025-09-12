Sénégal: Ganguel Soulé - Plaidoyer pour l'équipement du centre de recherche pour la culture et le développement

11 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ganguel Soulé — Le Khalife de la famille de feu Cheikh Moussa Camara, Mouhamadou Bachir Camara a plaidé pour l'équipement en matériel du Centre de recherche pour la culture et le développement Cheikh Moussa Camara (1864-1945) de Ganguel Soulé, construit il y a dix ans.

"Ce centre est une infrastructure qui nous est très chère. Pour le moment, il est dans sa première phase avec trois bâtiments construits avec l'appui du Conseil départemental de Kanel, la Présidence de la République et le ministère de la Culture. Mais, jusque-là, il n'a pas été équipé", a soutenu le religieux au cours d'un entretien avec l'APS.

Le petit-fils de feu Cheikh Moussa Camara précise que l'équipement en matériel du centre permettra à des chercheurs de travailler sur les manuscrits du défunt marabout.

En plus du manque de matériel, le centre est aussi confronté à des problèmes d'eau et d'électricité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le religieux a aussi invité les autorités à s'intéresser davantage aux manuscrits de Cheikh Moussa Camara pour leur vulgarisation "afin de permettre aux étudiants et chercheurs de comprendre beaucoup de choses sur le Sénégal et l'Afrique".

"Cheikh Moussa Camara est un patrimoine qu'on doit exploiter. Si vous allez au Mali, les autorités s'intéressent beaucoup aux écrits des anciens", a souligné M. Camara.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.