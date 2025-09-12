Burkina Faso: Coopération - Exemption de visa entre le pays et l'Italie pour les détenteurs de passeports officiels

11 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Depuis le 19 août 2025, les autorités italiennes ont informé celles du Burkina Faso, que les ressortissants burkinabè titulaires d'un passeport diplomatique ou de service sont exemptés de visa pour les séjours de courte durée (moins de 90 jours) en Italie.

Dans une démarche de réciprocité, le gouvernement burkinabè a décidé à son tour d'exempter le visa pour les Italiens détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, pour des séjours inférieurs ou égal à 90 jours.

Cette décision prise par les gouvernements burkinabè et italien, témoigne des bonnes relations de coopération qu'entretiennent les deux pays.

Il importe de préciser à l'attention des voyageurs burkinabè détenteurs de passeports officiels, que l'exemption de visa concerne uniquement le territoire italien et ne permet pas la libre circulation dans les autres États membres de l'espace Schengen.

