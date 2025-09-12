Sénégal: 20 journalistes formés sur les enjeux de l'eau et de l'assainissement à Tambacounda

Tambacounda: Le Cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement (Crajhea), avec l'appui de l'International Budget Partnership (IBP), a organisé ce jeudi 11 septembre un atelier de renforcement de capacités destiné aux journalistes spécialisés Wash.

Vingt professionnels des médias ont été outillés sur la gouvernance du secteur de l'hydraulique, les problématiques liées à l'assainissement, ainsi que sur les enjeux du changement climatique. Selon le coordonnateur du Crajhea, Moussa Thiam, l'objectif est de permettre aux journalistes de mieux informer, sensibiliser les populations et influencer les décisions publiques par la qualité de leurs productions.

La session a également introduit des modules pratiques sur le fact-checking, le data journalisme et la narration innovante.

En marge de la formation, M. Thiam a annoncé la tenue prochaine de la 2e édition de la Nuit de l'assainissement, un concours visant à récompenser les meilleures productions journalistiques sur l'eau et l'assainissement.

Pour le point focal du Crajhea à Tambacounda, par ailleurs journaliste à la 2s TV, Moussa Omar Guéye, cette initiative répond à un besoin urgent dans une région souvent confrontée aux inondations causées par le débordement de la vallée morte du Mamacounda.