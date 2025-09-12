Sénégal: Bettenty - Une île mémoire façonnée par l'Islam et l'héritage de Sandi Cissé

Berceau d'une histoire remontant à l'empire du Ghana, Bettenty porte l'empreinte indélébile de son fondateur, Sandi Cissé, et de l'Islam qui façonne encore aujourd'hui chaque ruelle et chaque horizon.

Cette enclave paisible s'aperçoit déjà depuis la côte. À la traversée pour emprunter l'île mémoire, on admire la beauté du paysage en cette douce matinée. C'est un petit paradis qui semble coupé du monde. Les bruits urbains se taisent, la nature devient berçante. Après une traversée à travers les bolongs, Bettenty se dévoile sans pudeur. Une fois débarqué, le visiteur est directement accueilli par une mer aux reflets turquoises, des coquillages et des cocotiers à perte de vue. Chaque pas est une invitation à la détente et à l'évasion. Mais, dès l'arrivée à Bettenty, ce qui retient immédiatement l'attention est les nombreuses mosquées et écoles coraniques visibles à chaque coin et recoin de l'île.

L'Islam est fortement représenté sur l'île. Ici, chaque dédale de Bettenty rappelle la religion musulmane. Les femmes voilées, la floraison d'institutions islamiques, ainsi que les nombreuses mosquées qui trônent fièrement au milieu de l'île aux coquillages ne laissent planer aucun doute. Mais cela coule de source d'après Tidiane Diouf, chef de village. « Bettenty est une île dont la population est composée que de musulmans. Nous devons cela à notre histoire. Nos aïeux se sont battus pour l'expansion de l'Islam. Ce qui fait que c'est la seule religion présente dans ce village », a-t-il expliqué. Ce dernier souligne que l'île possède trois cimetières et plusieurs mosquées, témoins de l'ancrage de Bettenty à la religion musulmane.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant l'histoire de cette île s'est écrite bien avant l'expansion de l'Islam. Bettenty trouve ses origines dans l'empire du Ghana avec comme capitale Koumbi Saleh. « Nos grands-parents sont issus de cette zone. Et avec la migration, ils ont atterri à Bettenty. D'ailleurs le nom entier du village est « Koumbi A Bettentyné ». Cela signifie que ce village est comme Koumbi », a rappelé le chef de village Tidiane Diouf. Et d'ajouter : « Nous nous y sommes sentis tout de suite à l'aise car il ressemble à notre ancien chez-nous. Le nom du fondateur du village est Sandi Cissé. C'est un socé».

Entre migration, vision et foi

Fodé Sarr, un fin connaisseur de l'histoire de Bettenty renseigne que le Kaya Maghan (empereur) Sandy Coly a migré à Bettenty suite à une vision. D'après ses explications, Sandi Cisse dit Issa a été empereur en 1076. C'est en 1130 qu'il cède le pouvoir à son neveu Kané Cisse. « L'empereur a décidé le pouvoir pour deux principales raions. La première est qu'on lui montait souvent les îles Bettenty en vision et la seconde est qu'il n'était plus en phase avec certaines pratiques traditionnelles complètement en déphasage avec l'Islam d'autant plus qu'il était musulman », informe M. Sarr par ailleurs ingénieur agronome de classe exceptionnelle à la retraite.

Sandi Cissé entame ainsi une nouvelle migration vers la côte atlantique à la quête de Bettenty et accomplir sa destinée. L'empereur a d'abord migré vers le Mali. « Il a été rejoint par des sérères, des mandingues ,des diolas et une minorité haalpular », renseigne Fodé Sarr. De la traversée du fleuve Sénégal à Kédougou en passant par Malem Hodar, Foundiougne, l'empereur a poursuivi sa quête sans relâche. Après 16 ans à Somone, il a atterri à Joal, Palmarin jusqu'à Sangomar où ils ont prospecté les îles Bettenty. « Ils se sont dit qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient car Bettenty correspondait à sa vision », a-t-il relaté. Après Sandi qui a régné jusqu'en 115 ans, d'autres grands hommes ont marqué l'histoire de Bettenty. «Sa sa Mbegane N'Dour a succedé à Sandi. Il y a eu ensuite Ousmane Mberou,Bakar Tenneng, Ké nding Mara ,Al Kali Maadi Moussou Nianthio , Al Kali Lamine Mariama,Al Kali Thiémo Tiida ,Al Kali Soute Sarata ,Al Kali Souleymane Sylla , Al Kali Abdou et Al Kali Tidjiane Kadi », énumère Fodé Sarr.

D'après l'historien, le village est un melting-pot où l'Islam y occupe une grande place du fait des origines de son fondateur Sandi Cissé. « Bettenty est un village ancré dans la religion musulmane et compte plusieurs érudits », assure M. Sarr. Un legs qui témoigne de l'ancrage et de l'attachement de l'île coquillage à ses racines.