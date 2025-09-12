Sénégal: Suspension du processus électoral de la Fédération sénégalaise de lutte

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, ce jeudi 11 septembre 2025, la suspension du processus électoral de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL). La décision a été officialisée par la Direction générale des Sports (DGS), qui invoque des contestations autour de la liste provisoire des associations habilitées à voter.

Dans son courrier adressé au président du Comité national de gestion de la lutte, Malick Ngom, le directeur général des Sports Mame Laye Mbaye, souligne que cette suspension vise à garantir « la transparence et la légitimité » du processus électoral.

Trois mesures ont été annoncées par la Direction générale des Sports. Dans la note, elle évoque une vérification approfondie des affiliations des associations, menée par les services du ministère en lien avec les comités régionaux de gestion, la mise en place d'une commission électorale autonome, chargée d'organiser l'assemblée générale élective de la FSL « en toute impartialité », l'élaboration d'un nouveau chronogramme qui sera communiqué aux différentes parties prenantes.