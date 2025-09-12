Congo-Brazzaville: Projet « Kotonga » - Des kits au profit des femmes handicapées victimes de violences

L'organisation non gouvernementale dénommée « Observatoire handicap humanité (H20) », que dirige Emmanuel Bati, a remis, ce 11 septembre, à Brazzaville des kits aux femmes vivant avec handicap de toute catégorie, en vue de rendre autonome cette catégorie de personnes évoluant dans le petit commerce.

Au total vingt-deux femmes ont été les bénéficiaires de la 2e cohorte du Projet « Kotonga », en français « construire », projet financé par l'ambassade de France au Congo. Cette promotion est baptisée « Maman Bibiane Itoua », l'administrateur-maire de Mfilou, septième arrondissement de Brazzaville.

Les kits reçus sont composés de jeux de baby-foot, congélateurs, machines à coudre, des ballots de friperie, produits d'alimentation, de four traditionnel, les sacs de farine de manioc et bien d'autres. L'objectif est de rendre les jeunes filles mères et femmes handicapées victimes des violences multiformes autonomes en exerçant des activités génératrices de revenus.

Peu avant la remise du don, la représentante des jeunes de H20, Annelle Mercia Ngondzi Matondo, a remercié l'ambassade de France au Congo pour avoir contribué à l'amélioration du pouvoir d'achat et économique des jeunes filles mères et femmes handicapées longtemps discriminées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après elle, l'ONG H20 préconise la diversification de l'économie de l'institution par l'installation du groupement d'intérêt économique dénommé « Meya », mis en place en juin 2025, et reconnu officiellement par la mairie de Mfilou.

La cheffe de la circonscription d'action sociale, Ida Yann Paka Missié, a, quant à elle, présenté l'enquête réalisée sur l'évaluation des projets portés par des bénéficiaires. A propos, 40 projets validés dont la première cohorte compte 22 fiches projets des jeunes filles mères et femmes handicapées.

Deux fiches ont été rejetées, 12 redimensionnées et validées après une semaine. Huit fiches ont obtenu la note située entre 32/50 et 50/50 soit 20 fiches projets validées. Aujourd'hui, vingt-deux fiches évaluées et 22 fiches projets validées, soit 42 projets sont validés et autorisés par le comité de suivi et d'évaluation. Les bénéficiaires ont été choisies selon les critères suivants : la pertinence, la cohérence, la faisabilité, la viabilité et l'efficience.

Par ailleurs, elle a déploré la main tendue des bénéficiaires pour des mêmes aides auprès de diverses structures comme les organisations non gouvernementales, les circonscriptions d'actions sociales et les mairies. De son côté, le président du conseil d'administration, Guy Blaise Bilombo, a invité à cette occasion les récipiendaires à avoir confiance à l'organisation.

Il les a exhortés à ouvrir des comptes épargnes pour une véritable autonomie car elles sont des cheffes de famille. « Les kits que vous avez reçus ne sont pas des cadeaux mais un moyen de libération pour l'autonomie par la gestion des activités génératrices de revenus », a-t-il déclaré. Au terme de la cérémonie, la bénéficiaire Junelia Tchikouwou, élève en classe de 3e , spécialiste de livraison des gâteaux dans les établissements scolaires, s'est réjouie d'avoir reçu un four traditionnel qui lui permettra d'augmenter sa marchandise.