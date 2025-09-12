Congo-Brazzaville: Rodrigue Malanda-Samba - '... bâtir une République du Congo où tous les enfants se parlent et aspirent à construire une nation harmonieuse'

interview

La Rencontre citoyenne de la diaspora, qui se tiendra le 13 septembre à Paris, suscite plusieurs interrogations de la part des Congolais, que ce soit à Paris ou à Brazzaville. Rodrigue Malanda-Samba, conseiller et chef de département Politique du président de la République, apporte des explications.

Les Congolais de France sont structurés entre autres dans des associations telles que le Réseau international des Congolais de l'extérieur (Rice), le Conseil supérieur des Congolais de l'étranger (HCRCE) ou l'Association développement relations Nord-Sud (ADRNS). Comment comprendre que l'initiative d'une rencontre citoyenne vienne de Brazzaville alors que vous ne faites pas partie non plus du département des Congolais à l'étranger ?

Nous sommes dans la logique de la dynamique de rassemblement où les enfants d'un même pays se doivent de se parler où qu'ils se trouvent. La connexion entre nous ne doit pas se résumer via les écrans de nos ordinateurs ou de nos téléphones. A un moment donné, sous l'agora, nous nous retrouvons pour passer en revue les tenants et les aboutissants de notre vivre-ensemble. Et cette initiative peut émaner de la société civile ou de la part de nos gouvernants.

En ce qui concerne l'initiative de la rencontre citoyenne de Paris, elle est la résultante d'une demande de plusieurs membres de la diaspora qui souhaitaient échanger avec le conseiller du président de la République, chef de département Politique, lui-même ancien membre de la diaspora, sur des questions d'intérêt national. Toujours à leur demande, nous avons déjà eu une première rencontre le 18 mai dernier à Paris.

Cette fois-ci, nous sommes dans la suite logique d'une rencontre réussie, élargie en conséquence à un nombre plus important de compatriotes de la diaspora. Je vous rappelle au passage que les affaires étrangères sont l'un des domaines réservés du président de la République et que son conseiller politique bénéficie de pouvoirs élargis en sa qualité de conseiller numéro 1.

Que vise votre stratégie de mobilisation de la diaspora à partir de Paris ?

Paris, c'est à dire la France, selon le décompte connu à ce jour, est le pays où nous comptons le plus important nombre de Congolais vivant à l'étranger. La France détient en son sein un échantillon de différentes couches de notre population. Venir sur place dénote de la volonté à la fois politique et sociale de garder les attaches avec un pan important d'une population congolaise.

Les consultations et échanges entre pouvoirs publics et populations font partie du fonctionnement normal des institutions. A notre niveau, nous souhaitons simplement discuter sereinement avec notre diaspora des questions d'intérêts communs. De ces échanges découlera sûrement l'actualisation de ce que nous devons entreprendre ensemble.

À l'issue de cette rencontre, aurez-vous réussi à améliorer les relations entre le gouvernement et sa diaspora ?

Très souvent, à tort ou à raison, une certaine méfiance existe entre les Congolais de l'étranger et les institutions de la République. L'espace d'une rencontre, nous n'aurons peut-être pas le temps nécessaire et matériel d'apporter les réponses escomptées. Mais en tout cas, nous espérons que, dans l'intérêt partagé des populations vivant sur le territoire national et de ceux qui vivent à l'étranger, nous puissions être en mesure de dissiper certains malentendus.

Par exemple, nos compatriotes sont-ils au courant de dispositifs mis en place pour mener à bien leurs projets ? Sont-ils au courant des efforts du gouvernement de les compter dans le processus du codéveloppement ? Et, du côté du gouvernement, prend-il en compte le désir ardent et la volonté de ses compatriotes à prétendre au retour dans leur pays d'origine ? Vivement ce dialogue entre nous les Congolais pour bâtir une République du Congo où tous les enfants se parlent et aspirent à construire une nation harmonieuse.