Cote d'Ivoire: Protection des eaux et de la faune - 1000 nouveaux agents prêts pour le service

L'École nationale des eaux et forêts (Enef), située dans la commune d'Attécoubé, a abrité le jeudi 11 septembre 2025, la double cérémonie de présentation au drapeau et de baptême de promotion des recrues de la session 2024 ainsi que des fonctionnaires des eaux et forêts.

Après une formation commune de base, 1 000 élèves officiers et sous-officiers, tous issus du recrutement exceptionnel de l'année 2024, ont été présentés au drapeau. Parmi eux, 273 femmes et 727 hommes, dont 25 officiers et 975 sous-officiers. À cette dynamique s'ajoute le recyclage de 155 fonctionnaires des eaux et forêts déjà en activité.

Le ministre-directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité et parrain de la cérémonie, a souligné que la Côte d'Ivoire constate fièrement, sous le leadership du Président de la République, que les ressources naturelles (eau, forêts et faune) longtemps menacées, retrouvent progressivement et de manière significative une nouvelle vigueur, un nouveau souffle de vie et un nouvel espoir.

Il a ensuite félicité ses filleuls pour leur long parcours de formation, souvent parsemé de difficultés et de doutes. « Vous avez désormais l'immense devoir de défendre ardemment notre faune, notre flore et nos ressources en eau », a-t-il conseillé, en rappelant qu'il s'agit d'un devoir sacré à accomplir avec force et engagement patriotique.

« Ne soyez donc nullement complices des destructeurs de la forêt ivoirienne et des autres ressources naturelles que gère le ministère des Eaux et forêts. Gardez à l'esprit que vous devez être des modèles, des professionnels cultivant des valeurs morales, physiques et intellectuelles, portées par le don de soi au service de la défense de notre pays », a-t-il insisté.

Le ministre des Eaux et forêts, Laurent Tchagba, a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir autorisé, à travers le Conseil national de sécurité, le renforcement des effectifs des agents techniques des Eaux et forêts par un programme triennal de recrutements exceptionnels couvrant la période 2022-2024.

« Malgré ces avancées, le sous-effectif persiste face aux enjeux croissants liés à la préservation de nos ressources forestières, fauniques et hydriques », a déploré le ministre, avant de féliciter les élèves officiers et sous-officiers. « Votre présentation au drapeau national démontre votre aptitude à le servir. Sachez garder le cap, car nous ne tolérerons aucune indiscipline, aucune tricherie », a-t-il mis en garde.

Face à ces enjeux croissants, il a sollicité l'appui du ministre-directeur de cabinet du président de la République, pour l'initiation d'une seconde phase de recrutement qui permettrait de doter le ministère des Eaux et forêts des moyens humains nécessaires à une action plus efficace et durable.

Le directeur de l'École nationale des eaux et forêts, le colonel Coulibaly Wilfried Kader, commandant de l'école, a invité les recrues à faire du culte du travail bien fait leur credo.

« Il n'y a pas de métier plus noble que celui des armes que vous embrassez en tant qu'agents techniques des eaux et forêts. Soyez entièrement au service de la Côte d'Ivoire, des agents loyaux et disciplinés, animés par une ferme volonté de lutter et de vaincre contre l'exploitation clandestine, le braconnage, l'orpaillage illégal, la pollution des eaux et tous les fossoyeurs de notre patrimoine forestier, faunique et hydrique », a-t-il conseillé.

À noter que les nouvelles recrues portent désormais le nom de baptême : Fidèle Sarassoro, leur parrain.