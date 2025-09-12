Afrique: IATF 2025 - La conférence de presse de clôture appelle à transformer les accords en impacts concrets

La conférence de presse de clôture de la 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) s'est tenue à Alger le 10 septembre 2025, sous la modération de Mme Anne Ezeh, directrice de la communication et des événements d'Afreximbank. L'événement a réuni de hautes personnalités institutionnelles et économiques pour dresser le bilan d'une édition record et tracer la voie d'une intégration commerciale africaine plus inclusive et durable.

Parmi les intervenants figuraient S.E. Larbi Latrèche, commissaire général de l'IATF 2025, Prof. Benedict Oramah, président d'Afreximbank, Jean-Louis Ekra, ancien président de la Banque et vice-président du Conseil consultatif de l'IATF, ainsi que Wamkele Mene, secrétaire général du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Tous ont insisté sur l'importance de mettre en œuvre les accords commerciaux et d'investissement de près de 50 milliards de dollars conclus à Alger. Au-delà des signatures, il s'agit désormais de garantir un impact réel pour les entreprises, les communautés et les économies africaines. L'IATF, ont-ils souligné, s'impose comme une plateforme stratégique de la ZLECAf, où règles, protocoles et institutions doivent converger pour favoriser une croissance inclusive et durable.

Jeunes, femmes et PME au centre du processus

Les discussions ont également mis en avant la nécessité d'une participation accrue des jeunes, des femmes et des PME, piliers de l'économie africaine, dans l'écosystème du commerce continental. Un appel a été lancé pour que les prochaines éditions de la foire mobilisent davantage de pays africains et partenaires internationaux.

Si la 4e édition a marqué un tournant par son ampleur et ses résultats, des inquiétudes ont été exprimées quant à la faible présence des institutions financières africaines. Les intervenants ont plaidé pour une implication renforcée des banques, assureurs et organismes de crédit afin de soutenir le financement du commerce et la gestion des risques à l'échelle du continent.

La conférence s'est conclue sur un message d'optimisme et de continuité : l'IATF n'est plus seulement un événement, mais devient progressivement une institution incontournable pour le développement du commerce africain. Le consensus était clair : la mise en oeuvre, la collaboration et le renforcement institutionnel seront les leviers déterminants du prochain chapitre du commerce intra-africain.