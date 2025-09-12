Cote d'Ivoire: Protection de l'environnement - L'Alliance PACJA conçoit un manuel sur la justice climatique à intégrer dans l'enseignement

L'Alliance panafricaine pour la justice climatique (Pacja) multiplie les initiatives pour sensibiliser les populations à la dégradation de l'environnement causée par les émissions de gaz à effet de serre. Dans une note d'information transmise à la rédaction le mercredi 10 septembre 2025, l'organisation plaide pour l'intégration de la justice climatique dans les curricula scolaires en Côte d'Ivoire. Pour soutenir ce plaidoyer, la Pacja prévoit la conception d'un manuel destiné à enseigner la justice climatique aux enfants.

À cet effet, elle a réuni plusieurs acteurs de l'éducation, parmi lesquels des enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile. C'était lors d'un atelier le 4 septembre 2025, au Centre épiscopal régional d'Afrique de l'Ouest (Cerao), à Abidjan-Cocody. L'objectif était non seulement de sensibiliser les participants à la problématique de la crise climatique, mais aussi de les impliquer dans l'élaboration d'outils pédagogiques adaptés.

Par cette stratégie, il s'agit « d'éveiller la conscience des Africains et des générations futures face à une crise dont ils ne sont pas responsables, mais des victimes ». Le manuel devrait ainsi contribuer à former les jeunes afin qu'ils soient capables de défendre la position des pays africains et des communautés vulnérables, de proposer des solutions innovantes pour contrer la crise et, surtout, de passer à l'action.

Au cours de l'atelier, le Dr Durand Oboué, coordonnateur national de la Pacja, a rappelé que la justice climatique recouvre toutes les formes d'injustices dont sont victimes les pays, les populations et les communautés en lien avec les changements climatiques. Selon lui, puisque cette crise est principalement provoquée par les émissions de gaz à effet de serre issues des activités anthropiques, il appartient à l'homme d'apporter les solutions.

Quant au Dr Kouadio Kouakou Pierre, vice-président de la Commission universitaire et recherche de l'Alliance en Côte d'Ivoire, il a présenté aux participants le manuel, ses grands axes et son contenu. Il a profité de cette occasion pour recueillir leurs observations, tant sur la forme que sur le fond, avant qu'un consensus ne soit trouvé sur le format et le contenu définitifs du document. Ce dernier servira d'outil de formation pour les élèves âgés de 8 à 14 ans.