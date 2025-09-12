Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Affi N'Guessan décide de saisir le procureur après l'invalidation de sa candidature

Recalé de la course à la présidentielle d'octobre 2025, le président du Front populaire ivoirien (Fpi), Pascal Affi N'Guessan, a annoncé le jeudi 11 septembre 2025, à Abidjan, avoir décidé de saisir le procureur de la République. Lors d'une conférence de presse, l'ancien Premier ministre a dénoncé la décision du Conseil constitutionnel qui, le 8 septembre, a invalidé son dossier de candidature.

« Nous avons donc décidé de saisir le procureur de la République et de porter plainte contre X. Nous demandons une enquête afin d'identifier les auteurs de cette falsification. La Commission électorale indépendante (Cei) doit réparer cette erreur et en tirer les conséquences. En attendant, nous demandons au tribunal d'ordonner la suspension du processus électoral, le temps qu'il se prononce sur le fond », a-t-il déclaré.

Affi N'Guessan s'est dit « surpris » et « indigné » par la décision de la haute juridiction. « Notre dossier a été rejeté sur la base d'éléments que nous contestons avec la plus extrême fermeté. Ce sont des accusations imaginaires et, par certains aspects, injurieuses à mon égard et à celui de mes militants, qui ont parcouru la Côte d'Ivoire pour recueillir des signatures et ont passé des soirées entières à les vérifier minutieusement », a-t-il martelé.

Selon lui, les chiffres avancés par le Conseil constitutionnel sont « proprement hallucinants ». Dans son arrêt, la présidente de l'institution a invalidé 29 638 parrainages sur les 37 412 requis : 21 143 pour numéros de cartes de nationalité jugés erronés, 3 046 pour fausses cartes d'électeurs, 2 405 pour double décompte, 1 065 pour doubles parrainages, 1 976 pour erreurs de région ou d'identité et 3 parrainages issus de la diaspora. Au final, seuls 16 908 parrainages ont été retenus.

« Il est évident qu'il n'est pas acceptable que ma candidature soit rejetée sur la base d'un dossier de parrainages qui n'est manifestement pas le nôtre. Il est tout aussi inacceptable que mon honorabilité et celle de mes militants soient ainsi traînées dans la boue », a conclu le leader du Fpi.