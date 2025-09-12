Madagascar: Convoi exceptionnel de la JIRAMA - Treize ponts de la RN2 à renforcer

12 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Treize ponts sur la Route nationale numéro 2 sont renforcés pour le transport exceptionnel des équipements de la centrale thermique de 105 MW d'Ambohimanambola.

Des étaiements métalliques ont été installés sur les treize ponts de la route nationale n°2, reliant Antananarivo à Toamasina. « Tous les travaux de renforcement ont été réalisés. Il a été confirmé que les treize ponts concernés pourront supporter le poids du convoi exceptionnel transportant de lourds équipements de la Jirama depuis Toamasina jusqu'à Antananarivo », indique une source du ministère des Travaux publics, hier.

Le Conseil des ministres annonce le début, dans deux semaines, du transfert des sept blocs moteurs, des sept alternateurs et des trois transformateurs destinés à la centrale thermique de 105 MW d'Ambohimanambola. Le convoi traversera plusieurs ponts stratégiques, notamment à la sortie de Carion, à l'entrée et au centre de Moramanga, à la sortie de Moramanga, ainsi qu'au niveau de la rivière Tangaina. Il passera également par Amparafara, Beforona, Marovola, Andranomandry, Andalamahitsy, Sandranaty, Ambotalampikely et Ambodiovaoata.

Cette opération vise à améliorer l'approvisionnement en électricité de la capitale. Lancé en 2022, le projet de centrale thermique de 105 MW à Ambohimanambola constitue un chantier clé pour renforcer l'autonomie énergétique du pays.

Engagement

La future centrale sera équipée de sept groupes électrogènes de 15 MW chacun, fonctionnant au fioul lourd et posés sur des fondations renforcées. La mise en service progressive est prévue avant la fin 2025.

Avant-hier, le Conseil des ministres a validé la communication verbale relative à ce transport exceptionnel. Si certaines procédures administratives restent à finaliser, « le président de la République a demandé l'engagement particulier des ministres concernés afin d'alléger les démarches bureaucratiques qui retardent la réalisation du projet », précise le communiqué du Conseil des ministres. Les détails de ces procédures ne sont pas précisés, mais l'objectif est de permettre un démarrage rapide de l'implantation de la centrale.

Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité d'informer le public sur le transport des équipements.

« La circulation sera perturbée au passage du convoi », rappelle le communiqué.

Il s'agit de transférer de Toamasina à Ambohimanambola sept blocs moteurs de 70 tonnes chacun, sept alternateurs de 64 tonnes chacun et trois transformateurs de 50 tonnes chacun. Les blocs moteurs sont arrivés au port de Toamasina début 2024, tandis que les alternateurs et les transformateurs y ont été débarqués en juin dernier.

