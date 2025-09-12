Afrique: Pétanque - Madagascar en lice aux mondiaux doublettes

Madagascar sera représenté par quatre joueurs, deux chez les messieurs et deux chez les dames, aux championnats du monde de pétanque doublettes et tête à tête à Rome dans une semaine.

Sans état d'âme. Les boulistes de la Grande Île seront en lice aux Mondiaux doublettes et tête à tête après quelques mois de tournée estivale en France. Le staff technique de la Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) a dévoilé hier depuis la France les noms des quatre représentants du pays, dont deux chez les hommes et deux chez les dames, pour les championnats du monde de pétanque en doublettes messieurs, doublettes dames, doublettes mixte, tête à tête hommes et tête à tête dames. Les Mondiaux se dérouleront du 18 au 21 septembre à Rome, en Italie.

Les techniciens ont fait leur choix entre les six membres de la sélection masculine en tournée estivale dans l'Hexagone depuis juin et les quatre joueuses présentes depuis environ un mois. Les deux heureux élus sont Faralahy Urbain Ramanantiaray, alias Baloty, et Lova Rakotoarisoa, vainqueurs du Mondial La Marseillaise, entre autres. Chez les dames, Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana et Nirinaniaina Lalatiana Saholy, surnommée « Tita», deux fois demi-finalistes puis dernièrement finalistes aux tournois estivaux, défendront les couleurs nationales.

Le duo masculin comme la paire féminine disputera toutes les épreuves en doublettes. Baloty et Tita formeront la doublette mixte, tandis que Lova et Fana seront engagés dans les épreuves en tête à tête.

Sévère

La tournée estivale dans l'Hexagone a surtout servi de préparation à ces Mondiaux de Rome et au sommet mondial triplettes dames ultérieur.

« Ils étaient évalués durant la tournée et ont été sélectionnés selon sept critères : les techniques durant les séances d'entraînement, la performance sportive durant les compétitions en France, la régularité et la constance de chacun, la détermination lors des tournois estivaux, le comportement et le respect de la discipline et des consignes, l'état physique du moment à quelques jours du Mondial et, surtout, la force mentale », a énuméré le préparateur mental des joueurs, le Dr Olivier Ramanandraibe.

La phase éliminatoire s'étalera sur deux jours. Les 1er et 2e tours qualificatifs sont programmés les jeudi 18 et vendredi 19 septembre. Les huitièmes, les quarts et les demi-finales sont prévus le samedi 20 septembre, et les cinq finales des différentes catégories auront lieu le dimanche 21 septembre.

La délégation pour les sommets mondiaux rejoindra directement la capitale italienne, tandis que les autres joueurs et joueuses disputeront encore leurs derniers tournois estivaux avant de rentrer au pays vers le 23 septembre.