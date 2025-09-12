Madagascar: Basketball 5X5 - N1A hommes - Des quarts de finale taillés pour le COSPN et la GNBC

Le championnat national N1A entre dans la phase à élimination directe. Les huit équipes qualifiées se battront pour une place dans le dernier carré. Le COSPN et la GNBC sont les favoris incontournables.

Les quarts de finale du championnat national N1A débutent ce jour (vendredi), au Palais des Sports de Mahamasina. Le Club omnisports de la Police nationale (Cospn) et le Club de basketball de la Gendarmerie nationale (GNBC), grands favoris, visent le dernier carré.

Après onze journées intenses, le Cospn a terminé premier avec 20 points, ex aEquo avec la GNBC, mais devant grâce à un meilleur différentiel. Avec neuf victoires pour deux défaites, les policiers ont affiché une constance impressionnante. Leur rigueur défensive, conjuguée à une attaque efficace, leur a permis de prendre la pole position avant d'aborder les matchs à élimination directe des quarts de finale.

En quarts de finale, le Cospn affrontera le RBC de Boeny, huitième du classement avec 13 points. Sur le papier, l'écart semble important, car le Cospn a déjà battu le RBC, le 4 septembre par 101 à 64. Mais en sport, tout n'est pas si simple.« Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Le premier objectif est d'atteindre le dernier carré avant de penser à la suite », prévient Tojo Rasamoelina, coach du Cospn.

Le grand perdant

Le RBC de Boeny, de son côté, n'a pas eu un parcours brillant, mais il a su décrocher son billet pour les quarts in extremis. « Nous savons que nous partons en outsiders, mais nous allons jouer notre chance à fond », lance Jeannot Ravonimbola, entraîneur du RBC. L'objectif est clair : profiter du statut de petit poucet pour déstabiliser le géant.

La GNBC s'avance avec l'étiquette de champion en titre. Deuxième à égalité de points avec le Cospn, elle a marqué les esprits avec une attaque redoutable : 977 points inscrits en onze matchs, soit la meilleure moyenne offensive du tableau.

Son adversaire du jour est le SBC de Vakinankaratra, septième du classement avec 17 points. La GNBC, finaliste malheureuse en 2023 et sacrée en 2024 après avoir pris sa revanche sur le Cospn en demi-finale, rêve désormais d'un doublé consécutif. Pour ses dirigeants comme pour ses joueurs, l'objectif est clair: confirmer son statut de grande puissance du basketball malgache.

Outre ces deux affiches, les quarts de finale offrent d'autres chocs intéressants: l'Association sportive de la commune urbaine de Toamasina (Ascut) d'Atsinanana, troisième, défiera le BC Somava de Sava

(6e ), tandis que le MBC d'Atsinanana (4e) affrontera le Club omnisports des Forces armées (Cosfa d'Analamanga (5e ). L'Ascut, habituée à jouer les premiers rôles, reste un candidat sérieux au titre. Le MBC, lui, veut créer la surprise et s'inviter dans le dernier carré.

Le grand perdant des phases éliminatoires reste le BCB de Boeny qui échoue aux portes des quarts, malgré des statistiques honorables. Ce revers constitue une déception majeure pour une équipe qui nourrissait l'ambition d'intégrer le top 4.