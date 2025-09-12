Afrique Australe: Investissement - La SADC prospecte avec Pékin

Les seize pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) cherchent à transformer la coopération sino-africaine en opportunité concrète d'investissement. Lors d'une cérémonie organisée à l'ambassade du Zimbabwe à Pékin, l'ambassadrice zimbabwéenne Abigail Shoniwa a transmis la présidence du groupe des ambassadeurs de la SADC en Chine au Dr Jean Louis Robinson, ambassadeur de Madagascar depuis le 30 octobre 2024. Cette passation marque une étape importante dans la coordination des actions des pays africains auprès de Pékin.

Dès son entrée en fonction, Dr Robinson a fixé ses priorités : « Nous allons examiner de près les propositions de coopération avec la Chine pour voir comment chaque pays peut en tirer parti selon ses priorités ». Pour Madagascar, il précise : « L'accent sera mis sur la lutte contre le changement climatique et le développement agricole ». Deux secteurs stratégiques pour consolider l'économie et relever les défis environnementaux de la région.

Continuité

La SADC concentre ses efforts sur plusieurs domaines clés : l'environnement, l'agriculture, l'économie, l'éducation et la santé.

L'objectif est d'instaurer un lien direct entre les investisseurs chinois et les autorités africaines. Certaines provinces stratégiques comme Shenzhen, Macao, Hunan et Hong Kong sont déjà au centre des discussions. « Nous voulons exploiter le dynamisme industriel et commercial de ces régions pour faciliter la mise en oeuvre de projets concrets », précise Dr Robinson.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des engagements pris lors du sommet du FOCAC (Forum sur la Coopération Chine-Afrique) 2024, auquel le président de la République, Andry Rajoelina, avait pris part. Le sommet avait permis de signer plusieurs engagements et d'identifier des axes de coopération prioritaires. « C'est la première fois que nous consolidons ainsi notre union pour le développement des seize pays de la SADC à travers la Chine », ajoute Dr Robinson.

Au-delà des aspects diplomatiques, la SADC entend attirer des investisseurs chinois et mobiliser des capitaux sur des projets à fort impact économique et social. « Notre objectif est simple : coopération, concrétisation et durabilité », conclut-il. Pour les experts, cette stratégie pourrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités dans les infrastructures, la technologie et les services, renforçant le rôle de la région dans l'économie mondiale.