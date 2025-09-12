Madagascar: Secteur laitier - Les fonctionnaires malgaches découvrent le modèle indien

Trente fonctionnaires malgaches sont en Inde depuis début septembre pour une session de formation. Ils poursuivent actuellement leur séjour par des visites d'instituts afin de s'imprégner des pratiques et modèles indiens.

Parmi eux, Guy Ramarosandratana, gouverneur de la région Alaotra-Mangoro, et Sylvain Rodolphe Ralaiarimalala, maire de Moramanga, dirigent la délégation. Les membres de la mission se sont rendus à l'Institut national de recherche laitière (ICAR-NDRI), à Karnal, Inde, mercredi, où le Dr Dheer Singh, directeur de l'institut, leur a présenté les avancées scientifiques et technologiques, des techniques de reproduction animale aux solutions de détection rapide de la qualité du lait.

Les échanges ont porté sur l'adaptation de ces innovations pour améliorer la productivité et renforcer la filière laitière malgache. Le transfert de compétences et la formation ont été au coeur des discussions. Le NDRI a confirmé sa volonté d'accompagner Madagascar dans la modernisation de son élevage et la sécurisation de son approvisionnement laitier. La délégation a également visité une laiterie pilote pour observer l'application concrète des recherches de l'institut et a exprimé son intérêt pour établir un partenariat durable.