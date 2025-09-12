Madagascar: Secteur laitier - Les fonctionnaires malgaches découvrent le modèle indien

12 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilavina Randriamanga

Trente fonctionnaires malgaches sont en Inde depuis début septembre pour une session de formation. Ils poursuivent actuellement leur séjour par des visites d'instituts afin de s'imprégner des pratiques et modèles indiens.

Parmi eux, Guy Ramarosandratana, gouverneur de la région Alaotra-Mangoro, et Sylvain Rodolphe Ralaiarimalala, maire de Moramanga, dirigent la délégation. Les membres de la mission se sont rendus à l'Institut national de recherche laitière (ICAR-NDRI), à Karnal, Inde, mercredi, où le Dr Dheer Singh, directeur de l'institut, leur a présenté les avancées scientifiques et technologiques, des techniques de reproduction animale aux solutions de détection rapide de la qualité du lait.

Les échanges ont porté sur l'adaptation de ces innovations pour améliorer la productivité et renforcer la filière laitière malgache. Le transfert de compétences et la formation ont été au coeur des discussions. Le NDRI a confirmé sa volonté d'accompagner Madagascar dans la modernisation de son élevage et la sécurisation de son approvisionnement laitier. La délégation a également visité une laiterie pilote pour observer l'application concrète des recherches de l'institut et a exprimé son intérêt pour établir un partenariat durable.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.