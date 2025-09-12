Congo-Kinshasa: Coup de crayon - Barly Baruti et Kash Thembo dédicacent au Memling

Les deux grandes figures de la bande dessinée congolaise offrent l'occasion aux Kinois de se procurer des exemplaires de leurs albums respectifs avec signature, message et dessin, ce 14 septembre, au bord de la piscine extérieure de l'hôtel cinq étoiles situé en plein centre-ville de Kinshasa.

La séance de dédicaces est organisée un dimanche pour une bonne raison : permettre aux bédéphiles de venir en famille ou entre amis pour rencontrer et échanger avec Barly et Kash dans un cadre convivial. Les auteurs entendent y signer la bande dessinée de votre choix. Ce sera entre notamment la nouvelle édition de la mythique « La voiture c'est l'aventure » de Barly, « Fin de course », « Le singe jaune » et « Chaos debout à Kinshasa ». Ce moment de partage est également une occasion d'en savoir plus sur votre ou vos bandes dessinées préférées.

En plus de leur temps, c'est aussi leur talent que les deux bédéistes mettront au service des amateurs de la bande dessinée, une vraie aubaine ! En effet, Barly ou Kash, selon que vous aurez acheté l'album de l'un ou l'autre y inscrira une dédicace personnalisée, souvent, c'est quasi tout le temps en ce qui les concerne, ils l'accompagnent d'un dessin. Comme ils l'ont fait le 30 août dernier au Royal garden. C'est donc une belle récidive qu'ils s'apprêtent à faire ce 14 septembre.

C'est appréciable de voir le temps et l'énergie que les bédéistes mettent à dédicacer leurs albums. Ce, à l'instar de la précédente rencontre citée ci-haut où la petite Samuella Buhendwa, âgée de cinq ans et à peine haute comme trois pommes, a exigé de Barly des pieds en plus de la tête d'éléphant qu'il croquait à chaque dédicace de « La voiture c'est l'aventure ». Demande à laquelle il a consenti sur le champ.

De son côté, Kash, également dessinateur de presse de longue date, a toujours coutume de réaliser un dessin original, généralement inspiré, a-t-il confié au Courrier de Kinshasa par son ressenti après échange avec le lecteur. Cependant, il n'est pas toujours évident que ce dernier prenne conscience que la dédicace exige un réel effort et du temps de l'auteur.

Par ailleurs, Kash que plusieurs connaissent bien mieux comme caricaturiste grâce à ses dessins paraissant au quotidien dans le média en ligne actualité.cd a annoncé son intention de se mettre à disposition des lecteurs. En effet, pour cette fois en lieu et place de commenter l'actualité de manière humoristique et satirique comme il le fait d'ordinaire, il va procéder à des caricatures à la demande. Cela n'arrive pas tous les jours !