Congo-Brazzaville: Sixième congrès ordinaire du PCT - Des conditions pour y participer

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a récemment pris deux actes importants dont l'un rappelant aux membres leur devoir de s'acquitter des cotisations statutaires, extra-statutaires et de la rétrocession, et l'autre fixant les délais de paiement de ces contributions.

Le PCT avance inexorablement vers la tenue de son sixième congrès ordinaire prévu du 19 au 23 décembre prochain. Ce rendez-vous attendu de longue date permettra au parti socle de la majorité présidentielle de renouveler ses instances dirigeantes et de désigner son candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Dans deux directives prises le 27 août dernier, Pierre Moussa a conditionné d'une part, la participation des membres du PCT aux réunions des instances du parti, d'autre part fixé le délai de paiement de la cotisation spéciale du 6e congrès ordinaire du parti.

« Le secrétaire général rappelle à tous les dirigeants, cadres et militants que tout membre qui n'est pas à jour de ses cotisations et la rétrocession est exclu de toutes les réunions d'instances du parti : assemblées générales des comités, assemblées générales des fédérations, congrès fédéraux, conseils fédéraux, sessions du comité central et congrès national », peut-on lire dans cet acte, précisant que tout membre du parti a le devoir de s'acquitter régulièrement de ses cotisations et de sa rétrocession.

Fixant le délai de paiement de la cotisation spéciale, l'autre acte précise que dans le cadre de mobilisation des ressources pour le financement du 6e congrès ordinaire, le bureau politique a organisé une cotisation spéciale des membres du PCT dont le lancement officiel a eu lieu le 7 août 2025. « Le délai de paiement de cette cotisation spéciale est fixé au plus tard le 15 octobre 2025 », précise le secrétaire général du PCT.

En effet, selon le calendrier relatif à la tenue de toutes ces réunions d'instances adopté par la coordination du comité préparatoire du 6e congrès, lors de sa réunion du 4 septembre, la réunion du bureau politique se tiendra du 18 au 19 octobre. La session du comité central est prévue du 25 au 26 octobre pour l'approbation des documents et la convocation formelle du congrès. Tous les comités sont tenus d'organiser leurs assemblées générales du 8 au 9 novembre 2025. Les congrès fédéraux se tiendront les 13 et 14 novembre, alors que l'investiture des congressistes se fera du 2 au 18 décembre avant la tenue du congrès national du 19 au 23 décembre 2025 à Brazzaville.

Notons que le secrétaire général du PCT évoquait le 7 août, lors de la cérémonie de lancement des travaux préparatoires du congrès, le point spécifique à la cotisation spéciale, soulignant ainsi avec force que cette cotisation n'est pas une simple opération financière. Il s'agit « d'un acte militant, l'expression concrète de l'attachement du militant au parti et à ses idéaux. » A travers ces directives, Pierre Moussa voudrait en appeler au sens du devoir des militants pour la réussite effective du congrès national.