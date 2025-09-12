Congo-Brazzaville: Suppression des droits de douane - La Chine réitère la mise en oeuvre du projet

Suite à la récente visite officielle du président de la République Denis Sassou N'Guesso en Chine, l'ambassadrice de la République populaire de Chine au Congo, Mme An Qing, a animé, le 11 septembre, à Brazzaville une conférence de presse sur la coopération sino-congolaise.

Au cours des échanges, l'ambassadrice de Chine a rappelé la solidité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que les différents projets à réaliser dans un proche avenir. Répondant aux questions des journalistes sur les perspectives de la coopération entre la Chine et le Congo, l'ambassadrice a évoqué le projet du traitement de tarif douanier zéro, et a expliqué son avantage pour le Congo.

Selon elle, la Chine reste le premier partenaire commercial, le premier marché d'exportation, ainsi que « la source majeure d'investissement ». « Les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays sont très fréquents. L'année dernière, l'excédent commercial du Congo avec la Chine a atteint 2, 7 milliards de dollars », a indiqué la diplomate.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le traitement de tarif douanier zéro contribuera, a-t-elle poursuivi, à « améliorer davantage l'environnement des affaires du Congo, à attirer les investisseurs étrangers, et à promouvoir la modernisation de l'industrie et de l'agriculture locale. Elle permettra aussi d'enrichir progressivement la gamme des produits d'exportation et d'augmenter continuellement le volume des exportations. Il s'agit d'une initiative à long terme visant à renforcer la base du développement ».

Rappelons que la suppression immédiate de tous les droits de douane sur les exportations provenant de cinquante-trois pays africains avait été annoncée en juin dernier, à l'issue de la réunion des coordinateurs du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac). «Depuis l'annonce de cette nouvelle mesure, de nombreuses entreprises chinoises ont déjà pris contact pour se renseigner et ont exprimé leur volonté d'investir au Congo », a précisé l'ambassadrice. Au-delà du traitement de tarif douanier zéro, elle a assuré que « la coopération pragmatique » entre les deux pays connaît également « de nombreux points forts ».

Par ailleurs, l'ambassadrice a cité plusieurs autres projets en cours de réalisation et a assuré que la phase 3 du projet de couverture nationale en télécommunication, par exemple, est sur le point d'être achevée. « Nous pouvons remarquer que dans les rues de Brazzaville, comme dans d'autres villes du pays, des tours de communication ont été installées, et de plus en plus de gens bénéficient ainsi des services d'internet plus stable et plus rapide ». Outre les grands projets d'infrastructures, la diplomate a expliqué que la Chine a également initié plusieurs projets sociaux, entre autres, la réhabilitation de la voirie autour de l'hôpital sino-congolaise lancée récemment.

2026, année sino-africaine des échanges humain et culturel

Pour renforcer les échanges humains avec le Congo et développer leur coopération dans divers domaines, l'ambassadrice de Chine a annoncé que l'année 2026 sera « l'année sino- africaine des échanges humain et culturel ». « La partie chinoise souhaite saisir cette occasion pour renforcer les échanges humains à tous les niveaux avec le Congo et développer davantage leur coopération dans les domaines culturel, éducatif et artistique. En ce moment, plusieurs activités sont en train d'être préparées activement », a-t-elle dit.

« Les relations sino-congolaises ont toujours été à l'avantage de la coopération sino-africaine. Le Congo fait partie des premiers pays à avoir établi le partenariat stratégique avec la Chine. En 2016, les relations bilatérales ont été portées au niveau de partenariat de coopération stratégique globale. C'est le premier partenariat de ce type que la Chine a noué avec un pays francophone d'Afrique. En 2013, le Congo a été l'une des destinations de la première visite à l'étranger du président Xi Jinping », a rappelé Mme An Qing.

Sur la question de Taiwan, l'ambassadrice a indiqué qu'elle « constitue une affaire purement et simplement intérieure de la Chine ». De ce fait, aucune ingérence extérieure ne sera tolérée, a-t-elle indiqué. «Lors de la rencontre entre Xi Jinping et Denis Sassou N'Guesso, le chef de l'Etat congolais a réaffirmé que le Congo est fermement attaché aux principes d'une seule Chine. La partie chinoise a remercié la partie congolaise pour son soutien inlassable à la position juste de la Chine », a rappelé l'ambassadrice.

Signalons qu'au cours de la conférence de presse, l'ambassadrice a évoqué les moments forts de la visite officielle du président Denis Sassou N'Guesso effectuée récemment en Chine, à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un film retraçant les différentes activités a été projeté à cette occasion.