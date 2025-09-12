Afrique: AfroBasket U16 (filles) 2025/ Quarts de finale - La Côte d'Ivoire bat le Rwanda et retrouve le Mali en demi-finale

11 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Première historique ! Les basketteuses ivoiriennes de moins de 16 ans ont décroché leur billet pour les demi-finales de l'Afrobasket féminin U16 en dominant le pays hôte, le Rwanda (69-41) le 11 septembre 2025 à Kigali.

Sur le parquet du petit stade de Kigali, les Éléphantes ont barri plus fort que les Guêpes et ont écrit une nouvelle page dorée du basket ivoirien : une qualification historique en demi-finale.

On savait que les Éléphantes avaient de la trompe, mais on ignorait qu'elles avaient aussi des ressorts dans les jambes ! En quarts de finale de l'Afrobasket U16, les jeunes ivoiriennes n'ont laissé aucune chance aux Rwandaises, balayées 69-41 (28-20 à la pause). Une victoire au parfum d'exploit qui ouvre à la Côte d'Ivoire les portes de sa toute première demi-finale dans la compétition.

La grande artisane de ce succès se nomme Emmanuela William. Déjà cataloguée comme l'une des pépites du tournoi, "Emma" a livré une performance monstrueuse : 26 points, 19 rebonds, un double-double qui a fait trembler les panneaux et bondir les statistiques (42 d'évaluation). Mvp du match.

Mais après l'ivresse de cette victoire, place au défi XXL : le Mali de Coumba Guindo et de Mariya Diawara. La championne en titre, qui a corrigé l'Angola (57-41), retrouvent les Ivoiriennes qu'elles avaient sèchement battues (65-38) en phase de groupes. Une revanche à savourer pour les Éléphantes, et surtout une place en finale à la clé, synonyme de qualification pour la Coupe du monde U17. Autant dire que les filles du coach Thomas N'Da vont devoir aiguiser leurs défenses et gonfler leurs coeurs.

Pendant ce temps, l'autre demi-finale opposera l'Égypte au Cameroun. Mais tous les regards ivoiriens seront braqués sur Kigali le samedi 13 septembre. Car si les petites Éléphantes se transforment en grandes guerrières, alors la Côte d'Ivoire pourra rêver de Mondial. Et, pourquoi pas, de médaille, mais il faudra <> les Aiglonnes.

