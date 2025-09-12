Afrique: Basket et développement - Un partenariat stratégique pour faire du sport un moteur de croissance sur le continent

La Basketball Africa League (BAL) et l'Afreximbank ont annoncé, en marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), le 10 septembre 2025, à Alger, l'élargissement de leur collaboration afin de renforcer les compétences des jeunes professionnels du sport et d'appuyer les industries créatives africaines.

Au coeur de ce partenariat figure le lancement de "BAL Advance: Next Play", prévu pour la sixième saison de la ligue en 2026. Ce programme vise à développer la littératie financière, les compétences en leadership et l'esprit entrepreneurial des joueurs et entraîneurs du continent, grâce à des ateliers spécialisés et à des opportunités de réseautage stratégique.

En parallèle, Afreximbank soutiendra également BAL Future Pros, une initiative inédite qui permettra aux jeunes talents africains en début de carrière dans l'industrie du sport de bénéficier de formations, d'expériences pratiques et d'intégrations au sein des départements de la BAL. Les candidatures en ligne ouvriront fin septembre sur les plateformes NBA Careers et BAL.

La cérémonie de signature a été suivie d'une masterclass sur le business du sport, animée par l'ancien champion NBA Ian Mahinmi, ambassadeur de la BAL. Un camp BAL4Her a également été organisé à Alger pour 20 jeunes basketteuses locales de moins de 23 ans.

Pour Amadou Gallo Fall, président de la BAL, ce partenariat illustre la volonté de "faire du basketball un moteur de croissance économique et de la BAL une vitrine de l'excellence africaine". De son côté, Kanayo Awani a salué la contribution du championnat à la promotion des industries créatives et confirmé le lancement prochain d'une série de contenus valorisant les créateurs de mode africains dans le sport.

Par cette initiative, la BAL et Afreximbank consolident leur rôle d'acteurs stratégiques dans le développement d'un écosystème sportif et culturel africain durable, offrant aux jeunes du continent les moyens de bâtir leur avenir sur et en dehors des terrains.