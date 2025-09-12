Cote d'Ivoire: Incoterms - L'Office ivoirien des chargeurs forme les opérateurs à l'optimisation des coûts et à la prévention des litiges

Maîtriser les Incoterms pour mieux gérer les flux logistiques et anticiper les litiges. Tel était l'enjeu du séminaire organisé par l'Office ivoirien des chargeurs (Oic) les 10 et 11 septembre 2025, à Abidjan-Plateau. Deux jours de formation qui ont réuni une vingtaine de participants issus d'autant d'entreprises locales.

L'Oic poursuit ainsi son rôle d'accompagnateur stratégique des acteurs économiques. À travers une session intensive animée par le consultant en logistique et commerce international, Dr Paul Malan, les participants ont revisité les Incoterms 2020, ces règles internationales qui définissent les responsabilités entre vendeur et acheteur lors des transactions.

Clarifier les responsabilités pour réduire les coûts

Selon Dr Malan, l'objectif de l'atelier est clair : « permettre aux opérateurs de mieux utiliser les Incoterms et d'anticiper les coûts et litiges susceptibles d'intervenir dans le cadre de leurs activités ».

Pendant deux demi-journées, les échanges ont porté sur la répartition des obligations entre les parties, le moment précis où la responsabilité du vendeur cesse au profit de l'acheteur, ainsi que les impacts financiers liés à chaque choix logistique.

« Les Incoterms ne sont pas le contrat de vente en lui-même, mais un élément fondamental qui, associé aux techniques de paiement et aux conditions de fret, influence directement le coût et la sécurité des opérations », a expliqué le consultant-formateur.

Des retombées concrètes pour les entreprises

Les participants ont unanimement salué la pertinence de la formation. Pour Kouadio Marius, directeur du département fiscal et douanier du cabinet Expertises Taxe & Legal, l'expérience a été « très savoureuse et enrichissante ».

« Nous avons appris toutes les distinctions entre les Incoterms et comment optimiser leur usage pour éviter les risques entre vendeurs et acheteurs. L'aspect le plus impressionnant reste l'optimisation des coûts, car un mauvais choix entraîne forcément des surcoûts logistiques », a-t-il souligné, avant d'ajouter : « Pour mieux conseiller nos clients, il nous faut la bonne information, et cette formation nous l'a donnée. »

Même satisfaction du côté de Diaby Alhassane, agent transitaire à la Sotaci : « Cette formation nous donne une meilleure compréhension de l'utilisation des Incoterms, des risques associés et des responsabilités de chaque partie, qu'on soit vendeur ou acheteur. »

Pour rappel, les Incoterms (International commercial terms, ou termes du commerce international) sont des règles fixées par la Chambre de commerce internationale (Cci). Elles précisent de façon claire et simple qui fait quoi, qui paie quoi et qui est responsable de quoi lors d'une transaction internationale.

À l'issue de la formation, les 22 participants ont reçu leurs certificats. Pour l'Oic, cette initiative s'inscrit dans une stratégie d'appui constant aux opérateurs économiques, en renforçant leurs capacités sur des enjeux cruciaux de compétitivité internationale.