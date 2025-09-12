Cote d'Ivoire: Partenariat - Afrika Banque et le Real Madrid FC font désormais chemin ensemble

La date du 10 septembre 2025 restera historique pour Afrika Banque, qui a signé une alliance stratégique avec le Real Madrid FC, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Placé sous le signe de l'excellence et de l'ambition, cet accord marque une nouvelle étape qui permettra à ce grand groupe financier d'accompagner davantage, et de façon exclusive, ses clients. Il fait d'Afrika Banque le sponsor officiel du Real Madrid en Afrique de l'Ouest.

Le Président du Conseil d'Administration (PCA), M. Vasco Duarte Silva, directeur général d'Afrika Financial Group, a indiqué que cette alliance n'est pas seulement institutionnelle, mais qu'elle apporte aussi des bénéfices très concrets : l'accès à des expériences uniques avec le Real Madrid et, plus largement, pour la société. Selon lui, cet accord constitue « un pas vers plus d'inclusion financière », en rapprochant des solutions digitales simples de millions de personnes qui, aujourd'hui encore, n'ont pas accès à la banque traditionnelle.

Cet événement a également servi de cadre au lancement officiel de la nouvelle carte prépayée dénommée « Galactique », qui sera disponible dès le 1er octobre 2025. Une carte 100 % digitale, accessible à tous, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un compte bancaire. Elle sera gratuite à sa sortie.

Pour ses concepteurs, il s'agit d'« une application mobile qui ouvre la porte à un véritable univers financier moderne ». « Grâce à notre technologie de RIB virtuel, unique dans la région, les porteurs de la carte pourront effectuer des retraits par code ou des transferts vers n'importe quel compte bancaire, en toute simplicité et en toute sécurité », a garanti le dirigeant.

Dans la même veine, M. Habib Bledou, directeur général d'Afrika Banque Côte d'Ivoire, a précisé que la « Galactique » simplifiera les opérations bancaires : paiements sur tous les canaux digitaux, règlement de factures, transferts d'argent, y compris vers des comptes détenus dans d'autres banques.

Les responsables d'Afrika Banque ont ajouté que chaque abonné à la « Galactique » bénéficiera gratuitement d'une souscription Madrid Premium, offrant un accès privilégié à l'univers du Real Madrid avec des contenus et avantages exclusifs : réductions sur la boutique en ligne, achat de maillots, billets de match, etc.

En Côte d'Ivoire, ils ont annoncé travailler avec les municipalités pour la création de fans zones, c'est-à-dire des espaces où les supporters du Real Madrid pourront se retrouver et partager leur passion des matchs du club espagnol.

Lors de la cérémonie de signature, une tombola a permis à plusieurs chanceux de repartir avec des montres de valeur et des maillots floqués Kylian Mbappé. Le grand gagnant a empoché deux billets d'avion VIP pour assister à un match du Real Madrid cette saison.

En marge de cet événement, une interview a été accordée par la légende Roberto Carlos. L'ancien latéral gauche brésilien, qui a marqué le football mondial par son jeu spectaculaire, sa puissance et sa rapidité, est aujourd'hui ambassadeur du club madrilène. Il a salué ce partenariat, affirmant que le Real Madrid et Afrika Banque partagent « de grandes valeurs ». Il a également exhorté les jeunes à travailler et à poursuivre leurs études, rappelant que sa détermination et son abnégation lui ont permis d'intégrer le plus grand club du monde, où il est resté de 1996 à 2007.