Sénégal: Maladies cardiaques - Une équipe de cardiologues français à l'Hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff

Dakar — L'Hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff (HOGIP, ex-CTO) accueille une mission du Centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Tours (France) venue opérer une vingtaine de patients atteints de maladies cardiaques.

Environ 25 patients sont programmés pour des interventions à raison de 5 à 6 par jour dans le cadre de cette mission qui a débuté depuis lundi et prend fin ce vendredi.

"Cela fait maintenant quatre années de suite qu'un praticien vient de France pour aider nos collègues ici, sur place, à améliorer la prise en charge des patients cardiaques", a expliqué Dr Bouteau Jérémie, cardiologue au CRHU de Tours, en France.

Il a fait noter que les maladies cardiaques constituent la première cause de mortalité dans le monde et que si on s'attache à traiter et à dépister ces maladies, on peut faire augmenter les espérances de vie des populations.

"L'objectif de cette mission, c'est d'aider nos collègues à avancer, et on voit bien que chaque année, leur technique s'améliore, augmente avec une meilleure offre de soins chaque année", a salué Dr Bouteau Jérémie.

Selon lui, les patients sélectionnés sont des cas complexes pour lesquels il fallait le déplacement de la mission.

"On apporte nos compétences, mais également du matériel qui n'est pas forcément disponible ici, mais qui le sera certainement un jour", a-t-il dit

Dr Cheikh Mouhamadou Bamba Diop, cardiologue à l'Hôpital général Idrissa Pouye (HOGIP) de Grand Yoff, estime que cette mission est venue à son heure et pérennise cette collaboration entre l'Hôpital général Idrissa Pouye et le CHU de Tours.

"C'est un partenariat qui est très bénéfique, aussi bien pour les patients que pour nous praticiens, parce qu'à côté de la prise en charge des patients, il y a une capacitation des médecins à traiter ces lésions complexes, et de plus en plus, on se rend compte qu'on évolue sur le traitement de ces lésions complexes", a dit Dr Diop.

Le CHRU est engagé depuis 2018 aux côtés de l'Hôpital Général Idrissa Pouye de Dakar dans le cadre d'une coopération hospitalière "durable et solidaire".

Dans le cadre de cette coopération, une première mission de rythmologie interventionnelle a été menée du 31 mars au 5 avril à l'Hôpital général Idrissa Pouye (HOGIP) de Dakar, lit-on dans un post de l'établissement français publié en avril dernier.