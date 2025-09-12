Sénégal: Baya Ndar, une place emblématique en phase de requalification

La place Baya Ndar, site mythique situé au coeur de l'Ile de Saint-Louis, va faire peau neuve, en vue de la rendre plus attractive avec l'ambition d'amener la capitale nord du Sénégal à renouer avec sa vocation de grand centre touristique.

Située entre deux célèbres Rogniat Sud et Nord, la place Baya Ndar, ex-Faidherbe, a été fermée au public il y a quelques jours, dans le cadre d'un ambitieux projet de rénovation et de requalification dont la finalité est de rendre cet espace public plus attractif.

Anciennement place Faidherbe, du nom d'un ancien administrateur colonial français, cette place a été rebaptisée "Baya Ndar" en 2020.

"Baya Ndar" est un terme dérivé du wolof "Bayaal" (espace en wolof) et "Ndar", nom wolof de la ville de Saint-Louis.

Cette place emblématique sur l'Île de Saint-Louis, classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, abritait jusque-là d'importantes manifestations culturelles, sportives, politiques et religieuses, à l'image de la commémoration du "Magal des 2 Rakkas" et du Festival international de Jazz de Saint-Louis.

La requalification de la place Baya s'inscrit en fait dans le cadre du Programme de développement touristique de Saint-Louis et sa région (PDT/SL), selon Baba Bâ, chef de projet dudit programme intervenant pour le compte de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), maître d'ouvrage délégué.

Cette requalification vise à "offrir aux visiteurs une variété d'activités culturelles, récréatives, sportives et professionnelles et même gastronomiques au niveau de cette place-là", a-t-il expliqué.

Baba Ba considère que la place Baya Ndar doit pouvoir contribuer davantage "au bien-être des populations saint-louisiennes en favorisant également le rayonnement culturel de la ville de Saint-Louis au niveau national et international".

Le Baya Ndar du futur et commodités

Pour Alioune Badara Diop, adjoint au maire de Saint-Louis en charge des grands travaux et des affaires domaniales, ce projet vise à doter à la ville de Saint-Louis d'une place publique répondant mieux à "sa vocation" de ville touristique, ville de culture et de culte.

Les travaux engagés vont permettre à la place Baya Ndar de disposer d'aires de repos et de rafraîchissement, d'une esplanade, d'un marché "de type parisien", entre autres commodités qui vont complètement transformer cet espace public.

L'esplanade de la future place Baya Ndar va être bâtie sur 450 m² et sera réservée pour l'organisation de divers évènements commerciaux, culturels, religieux, sportifs, politiques, a indiqué le chef de projet du PDT/SL.

Il est aussi prévu un théâtre de verdure d'une capacité de 50 places qui sera doté d'un écran de projection pour des conférences publiques et des ateliers de formation, a ajouté Baba Ba.

Un "petit marché de type parisien", qui peut contenir jusqu'à 4 000 personnes et servir de marché hebdomadaire, est également inclus dans ce projet de requalification, a-t-il poursuivi.

Dans l'idée de générer de ressources pour son fonctionnement et son entretien, il a également été retenu d'aménager un "meeting point", un point de rencontre où les jeunes peuvent se retrouver.

À cela, s'ajoute la gare multimodale déjà réalisée en lien avec la station de bus et de taxis, a signalé Baba Ba, en annonçant que dans le cadre de la réorganisation du transport à Saint-Louis, un nouveau plan de circulation a été élaboré par les autorités compétentes. La livraison de ce chantier est prévue "d'ici à quatre ou cinq mois", renseigne le chef de projet.

La livraison du chantier attendue "dans les délais requis"

Des "manquements" avaient été enregistrés dans la conduite des travaux après leur lancement, obligeant les responsables à résilier le contrat conclu avec la première entreprise choisie pour la mise en œuvre de ce chantier.

Le marché est toutefois en train d'être relancé et il intègre désormais "pas mal de préoccupations", a assuré le chef de projet du Programme de développement touristique de Saint-Louis et sa région.

"Nous pensons vraiment que, dans quatre à cinq mois, on doit pouvoir livrer les travaux, parce qu'on a pris une grande entreprise qui a fait ses preuves ailleurs. C'est une place très prisée et il faut la faire pour les Saint-louisiens", a-t-il dit.

En plus de la place Baya Ndar, l'entreprise attributaire travaille aussi sur la réhabilitation de l'avenue Jean Mermoz et la reconstruction du village artisanal, pour un marché d'environ 2 milliards 400 millions de francs CFA, a expliqué Alioune Badara Diop, adjoint au maire de Saint-Louis en charge des grands travaux et des affaires domaniales.

Le projet de requalification de la Baya Ndar est désormais confié à la société Nouvelles générations d'entrepreneurs (NGE), une entreprise française spécialisée dans les Bâtiments travaux publics (BTP).

"Au début, on avait une première entreprise après un appel d'offres ouvert. C'était juste en 2019. Malheureusement, cette entreprise n'a pas donné satisfaction", ce qui a conduit à la résiliation de son contrat, a révélé M. Diop.

Un nouvel appel d'offres restreint a été "ouvert à des entreprises de référence. Et à la suite de ce processus, c'est l'entreprise NGE qui a été attributaire de ce marché", a ajouté M. Diop.

"Les recherches que nous avons faites sur cette entreprise nous réconfortent, parce que cette entreprise fait partie quand même en France des trois plus grandes entreprises de génie civil. Donc, on peut espérer quand même que le travail sera fait dans les normes à notre grande satisfaction mais aussi dans les délais requis", a-t-il conclu.