Sénégal: Pèlerinage chrétien - Yankhoba Diémé salue 'la digne représentation' de la délégation sénégalaise

Dakar — Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a salué le "patriotisme" et "la discipline exemplaire" dont a fait preuve la délégation sénégalaise aux lieux saints de la chrétienté.

Le ministre accueillait jeudi les pèlerins chrétiens après un périple de 21 jours à Jérusalem (Israël), à Rome (Italie) et à Lourdes, en France.

"Vous avez représenté dignement le Sénégal, une représentation imbibée de discipline exemplaire", a-t-il déclaré à l'accueil des pèlerins à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass.

Le ministre des Transports terrestres et aériens s'est réjoui de la rencontre de la délégation sénégalaise avec la communauté catholique de Bethléem, en Palestine, et "surtout de l'élan spontané de solidarité et de soutien manifesté par nos pèlerins en sa faveur".

"Cela ne pouvait pas se passer autrement, connaissant la position du Sénégal dans cette affaire", a-t-il déclaré, en allusion à la question palestinienne.

Il a remercié la délégation sénégalaise, au nom du chef de l'Etat, pour "la portée symbolique de ce geste", estimant que "cette action porte notre message de paix aux peuples palestinien et israélien condamnés à vivre ensemble".

Le président du SINPEC, Monseigneur Paul Abel Mamba, est revenu sur l'expérience vécue par les pèlerins sénégalais pendant ces 21 jours de retraite spirituelle.

"Nous rentrons de ce périple, heureux, enrichis et résolus à témoigner de notre foi chrétienne, à temps et à contretemps, pour un vécu qui inspire la spiritualité, prêts à partager toutes les belles expériences spirituelles que nous avons vécues en terre d'Israël, à Rome et à Lourdes", a-t-il dit.

"Notre pays, nos communautés chrétiennes et nos familles pourront compter sur nous, dans ce nouveau départ et dans cet élan nouveau [...] pour partager les nombreuses grâces reçues de partout et les expériences vécues tout au long de ce périple", a ajouté Mgr Paul Abel Mamba.

Il se dit "convaincu que cela participera à créer un renouveau spirituel dans l'Église du Sénégal, dans nos communautés chrétiennes et diocésaines et à promouvoir la paix dans notre pays".

Il a salué le comportement de la délégation sénégalaise pendant son séjour, soulignant que les pèlerins sénégalais ont vécu, partout où ils sont passés, "en dignes représentants du Sénégal, de notre patrie".

"Ambassadeurs de notre pays, nous avons vécu en dignes représentants du Sénégal, de notre patrie", a-t-il déclaré.

Selon lui, la délégation sénégalaise aux lieux saints de la chrétienté "a marché dans un esprit de solidarité, de communion, unis dans une même foi, espérant la même espérance qui ne déçoit pas".

"Aussi, au cours de ce périple, nous n'avons pas manqué de prier en portant cette intention pour la paix dans le monde, mais aussi dans notre pays et dans notre famille", a indiqué l'évêque de Tambacounda.

Les pèlerins ont également "prié pour la paix et la cohésion de notre pays", a-t-il insisté.

"Durant nos différentes célébrations eucharistiques, les offices et les autres exercices spirituels, nous n'avons pas oublié nos concitoyens restés au pays, le président de la République, l'ensemble de son gouvernement, nos proches et surtout le monde paysan en cette période d'hivernage pour une saison de pluie bienfaisante et sans inondation", a conclu le religieux.