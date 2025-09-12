Sénégal: Louga - Le khalife de Thiary Mbawor sollicite le soutien de l'Etat pour son 'daara'

Louga — Le porte-parole du khalife de Thiary Mbawor, Mahamadel Bachir Dieng, a appelé les pouvoirs publics à appuyer le "daara" de ce village religieux de la région de Louga, qui fêtait jeudi la 83e édition du Gamou commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed (PSL).

"Le Khalife nourrit, habille et encadre les talibés avec ses propres moyens depuis l'ouverture" de cette école coranique. "Il est temps que l'État l'accompagne dans cet effort", a-t-il déclaré, lors de la cérémonie officielle du gamou annuel de Thiary Mbawor, dans le département de Kébémer.

Selon son porte-parole, le khalife Serigne Moustapha Mbacké Imam a construit sur fonds propres ce vaste "daara", "sans aucune subvention publique ni appui extérieur".

"Cet établissement accueille aujourd'hui des centaines de talibés dont la nourriture, l'habillement et l'encadrement sont assurés exclusivement par le guide religieux et sa famille", a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le porte-parole, cet engagement traduit l'attachement du khalife à l'islam et à l'éducation, mais aussi sa conception de la citoyenneté.

Mahamadel Bachir Dieng a par ailleurs sollicité "un appui accru" de l'Etat en faveur des "localités enclavées comme Thiary Mbawor", estimant que "ce sont souvent les communautés rurales, éloignées des projecteurs médiatiques, qui ont le plus besoin de soutien".

Il a par ailleurs plaidé pour un plus grand soutien de l'Etat en faveur de la jeunesse de Thiary Mbawor, soulignant que dans cette contrée, l'exode rural et l'émigration irrégulière sont surtout liés au manque d'eau et de moyens techniques pour l'agriculture.

"Si les jeunes disposaient d'eau et de panneaux solaires, ils exploiteraient les terres arables héritées de leurs parents et resteraient dans l'agriculture et l'élevage", a-t-il soutenu.

Le fils du Khalife, Serigne Cheikh Mbacké, a lui relevé que son père a réalisé les voeux de Serigne Abdou Khafor Mbacké, fondateur du village de Thiary Mbawor, en construisant une mosquée et un "daara" accueillant plus de 300 talibés.

Il a fait état de "nouvelles ambitions pour le village de Thiary Mbawor, dont la construction prochaine d'un poste de santé et d'un centre de formation professionnelle destiné à offrir aux jeunes des compétences qualifiantes et des perspectives d'emploi".

Les responsables religieux ont enfin exprimé leur gratitude aux autorités administratives locales, dont qui ont accompagné la préparation et la célébration du Gamou de cette année, à travers les services techniques de l'Etat.