Sénégal: Ranérou - Un élu préconise diverses mesures pour limiter les accidents de la route

Ranérou — Le Président du Conseil départemental de Ranérou, Amadou Dawa Diallo, a préconisé, jeudi, une série de mesures dont la mise en place de panneaux de signalisation pour réduire les accidents de la route très fréquents dans cette zone du Ferlo, causant d'énormes pertes en vies humaines.

"Face à la recrudescence des accidents de la route, nous préconisons la mise en place de panneaux de signalisation indiquant la limitation de vitesse, les priorités, les virages dangereux et les zones de traversée des troupeaux pour limiter les dégâts", a dit M. Diallo, par ailleurs député à l'Assemblée nationale.

Dans une déclaration rendue publique suite à un accident ayant provoqué la mort de trois personnes à la hauteur du village de Nguét Boki mercredi, l'élu dit avoir saisi les autorités compétentes pour l'érection de ralentisseurs afin de "sauver des vies".

"Il paraît opportun de prendre les dispositions en vue de limiter les risques d'accidents. Les populations à l'unanimité prônent l'impératif d'ériger des ralentisseurs aux normes avec des panneaux pour limiter la vitesse des conducteurs et arrêter l'hécatombe", a soutenu le président du Conseil départemental.

Pour lui, ces accidents constituent un "véritable frein à la quiétude des populations et entravent sérieusement le bon déroulement des activités socio-économiques".

Selon le député, les alarmantes données statistiques mettent en évidence la gravité des pertes enregistrées en vies humaines, ce qui "urge de faire des actions concrètes face à cette situation".

Mercredi, après cet accident, les populations sont sorties pour manifester et réclamer des ralentisseurs, bloquant pendant des heures la route nationale 3.

Plusieurs accidents ont été enregistrés entre 2024 et le premier semestre 2025, causant beaucoup de morts.