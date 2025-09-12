Madagascar: Basketball 5X5 - Quarts de finale N1A dames - MB2ALL et la GNBC veulent imposer leur loi

Les quarts de finale féminins démarrent ce vendredi, au Palais des sports de Mahamasina. MB2ALL et la GNBC, premières forces de la phase éliminatoire, visent le dernier carré, que les deux clubs de la capitale espèrent n'être qu'une simple formalité.

Après une phase de poules bien maîtrisée, MB2ALL termine deuxième du classement avec 15 points, juste derrière la GNBC. Son collectif équilibré et sa défense hermétique lui permettent d'aborder ces quarts de finale avec sérénité. L'équipe croisera Dunamis d'Analamanga, classée septième avec 10 points.

Sur le papier, le duel semble largement tourner à l'avantage des protégées de Ndranto Rakotonanahary, coach de MB2ALL. Mais ce dernier reste prudent : « Nous sommes fiers de notre parcours en phase de poules. Maintenant, il n'y a plus de calcul à faire... Chaque match est à élimination directe, donc nous tâcherons d'atteindre le dernier carré pour penser à la suite. »

Pour Dunamis, la donne est différente. Maintenue dans l'élite N1A, l'équipe a déjà rempli son premier objectif. Son entraîneur, Toky Ralaivao, ne se fait pas d'illusions, mais refuse de brader cette rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

JEA à l'affût

Quant aux gendarmes, version féminine, elles terminent premières de la phase éliminatoire avec un parcours presque parfait (huit victoires et une défaite). La GNBC s'avance comme l'épouvantail du tableau. Championne en titre, elle doit affronter Varsity d'Anosy, huitième du classement avec 9 points. « Nous sommes l'équipe championne en titre, nous avons un statut à défendre et nous allons le montrer sur le terrain », martèle Eli Rakotonirina, entraîneur de la GNBC.

Varsity Anosy, en revanche, s'est qualifiée de justesse. Mais les filles de Tolagnaro n'entendent pas se laisser dominer. « Nous sommes prêtes à relever le défi. Nous nous sommes déjà affrontées et nous avons des idées pour les contrer », affirme Mélanie Afatsoa, l'une des encadreurs de l'équipe.

Derrière ces deux favoris, JEA de Vakinankaratra (3e) fera face au Fandrasa de Haute-Matsiatra (6e). Portée par sa constance en attaque, JEA rêve d'un retour en demi-finale, mais Fandrasa espère créer la surprise grâce à sa vitesse.

Enfin, l'Association Saint-Michel d'Analamanga (4e) se mesurera au club Ankaratra de Vakinankaratra (5e), une autre formation qui répond toujours présent dans l'élite féminine N1A.

Calendrier des quarts de finale (Dames):

- 09h00 : GNBC Analamanga vs Varsity Anosy. Palais des sports- 09h00 : MB2ALL Analamanga vs Dunamis Analamanga. Petite salle- 11h00 : JEA Vakinankaratra vs Fandresa Haute Matsiatra. Petite salle- 13h00 : ASSM Analamanga vs Ankaratra Vakinankaratra. Palais des sports