Madagascar: Évènement culturel - Angaredona ambitionne de devenir le festival d'Antananarivo

La 19e édition de l'Angaredona Mozika Festival se tiendra du 13 au 21 septembre à la colline sacrée d'Ambohimanga Rova. L'événement aspire à devenir le grand festival musical d'Antananarivo.

L'Angaredona Mozika Festival (AMF) revient pour sa 19e édition, du 13 au 21 septembre, et investit un lieu hautement symbolique à Ambohimanga Rova. Initié par l'artiste Rajery depuis 2004, ce festival des musiques vivantes de Madagascar n'a jamais cessé de défendre la richesse et la pluralité des traditions musicales, réunissant artistes de différentes régions, générations et styles. Mais cette année, l'AMF franchit une nouvelle étape. Présenté hier au Phô Resto Ankorondrano, le festival affiche une ambition claire : devenir le festival d'Antananarivo.

« Antananarivo n'a pas encore son festival phare, alors que chaque province possède le sien. Nous avançons vers cette ambition », affirme l'organisateur.

Unité dans la diversité

Cette ambition aussitôt soutenue par Robert Randrianatoandro de Tranoben'Imerina, qui a donné sa bénédiction au projet. « Les représentants des 22 foko seront présents. Nous bénissons le fait qu'Angaredona puisse unir non seulement les Merina mais tout Madagascar », a-t-il déclaré. Cette collaboration avec Tranoben'Imerina trouve d'ailleurs tout son sens, puisque l'édition 2025 se déroule à Ambohimanga Rova, lieu emblématique de l'histoire et de l'identité nationale. À partir de cette édition, l'AMF adopte un nouveau slogan : « Kolontsaina mampiray firenena ». Un message fort qui rejoint la devise « Unité dans la diversité » et souligne la vocation du festival à être un espace de rencontre et de cohésion pour tous les Malgaches, au-delà des origines et des sensibilités.

Côté scène, le festival promet une affiche prestigieuse avec Rossy, Raoto, Kaiamba, Njara Marcel et bien d'autres artistes qui feront vibrer la colline sacrée. Un moment où musique, identité et patrimoine s'entrelaceront pour écrire une nouvelle page de l'histoire culturelle d'Antananarivo.