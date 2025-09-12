Burkina Faso: Institut de l'enseignement militaire supérieur - Le tout premier commandant installé dans ses fonctions

Le mardi 9 septembre 2025, a eu lieu la cérémonie officielle d'installation, du colonel-major, Coulibaly Céleste Joseph Moussa, dans ses fonctions de premier commandant de l'institut d'enseignement militaire supérieur, Tiefo-Amoro, sous la présidence de monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Après l'acte solennel d'installation, le nouveau commandant, prenant la parole, a exprimé sa gratitude envers Son Excellence monsieur le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré pour le choix porté à sa personne. Il fait la promesse avec son équipe de donner le meilleur d'eux même avec énergie et dévouement sous les conseils éclairés des anciens et de toute la chaine de commandement afin d'exécuter avec lucidité, rigueur et souveraineté les missions à eux confiées.

Monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, dans son discours officiel, a rappelé l'importance d'installer le commandant de l'institut, en prélude à la cérémonie officielle du lancement des activités de l'IEMS créé suite à la modification ,le 14 mai 2025, du décret portant organisation du MDAC. Tout en félicitant le colonel-major Coulibaly Céleste Joseph Moussa , le général de brigade dit fonder l'avenir prometteur de l'institut sur son premier commandant.

Il l'exorte de ce fait à faire de l'institut Tiefo-Amoro, une référence, en incarnant « les valeurs de notre Nation, l'intégrité, le patriotisme, l'honneur et la souveraineté ». « Votre succès sera celui de notre armée nationale, le succès de notre forte armée sera celui de notre peuple », a-t-il souligné. Rappelons que la mission principale de l'institut de l'enseignement militaire supérieur est de « dispenser un enseignement militaire supérieur de premier et de second degré et de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des doctrines militaires ».