Burkina Faso: Coopération bilatérale - Le nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas chez le chef de la diplomatie burkinabè

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, a reçu, dans la soirée du mercredi 10 septembre 2025, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas nouvellement accrédité au Burkina Faso.

Son Excellence Pieter D. Smidt van Gelder est venu remettre à SEM Karamoko Jean Marie Traoré, les copies figurées des lettres par lesquelles Sa Majesté le Roi willem Alexander, roi des Pays-Bas, l'accrédite au Burkina Faso. Arrivé, il ya une semaine au pays des Hommes intègres, le diplomate néerlandais a salué la célérité avec laquelle les autorités burkinabè l'ont accueilli.

« Cela témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays », a-t-il indiqué. Au cours de son séjour au Burkina Faso, le nouvel ambassadeur néerlandais entend poursuivre les

projets en cours laissés par son prédécesseur et initier d'autres en collaboration avec le gouvernement burkinabè, notamment dans les domaines de l'eau, de l'agriculture et de l'entreprenariat des jeunes. Il a par ailleurs annoncé l'arrivée prochaine au Burkina Faso, d'un envoyé spécial des Pays-Bas pour le Sahel, en vue de renforcer les liens entre Amsterdam et l'AES.

Pour le ministre en charge des affaires étrangères, le gouvernement burkinabè est disposé à travailler avec le Royaume des Pays-Bas en vue de pérenniser les chantiers dans un partenariat mutuellement bénéfique. Il a indiqué au diplomate néerlandais que le respect mutuel, l'écoute, le dialogue et la sincérité dans la coopération avec les partenaires, sont des valeurs chères aux autorités nationales. Tout en lui souhaitant un bon séjour au pays des Hommes intègres, le chef de la diplomatie burkinabè a salué la qualité des relations entre le Burkina Faso et les Pays-Bas, un partenaire qui, malgré le contexte difficile est resté aux côtés du peuple burkinabè. Avant de fouler le sol burkinabè, Son Excellence Pieter D. Smidt van Gelder a servi au Ghana, au Soudan, et au Tchad.