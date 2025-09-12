Burkina Faso: Revolution progressiste populaire - Les acteurs des médias du Liptako s'approprient les idéaux

La direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Liptako a tenu un cadre de concertation des acteurs des médias, le jeudi 11 septembre 2025, à Dori.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme d'activités au titre de l'année 2025, la direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Liptako a tenu le cadre de concertation des acteurs des médias, le jeudi 11 septembre dernier à Dori. Pour ce faire, le représentant du Conseil supérieur de la communication (CSC) de la région du Liptako, Oumarou Dicko, s'est entretenu avec les participants sur le thème : « Rôle et place des médias dans la promotion des idéaux de la Révolution progressiste populaire ».

A en croire le directeur régional de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Liptako, Bernard Saba, la rencontre avec les journalistes s'est tenue conformément aux instructions reçues et à l'exécution du programme de communication des premiers responsables du ministère en charge de la communication. Selon lui, le thème a été retenu parce qu'il est non seulement d'actualité, mais a permis aussi aux hommes et femmes de médias de la région d'approfondir leur connaissance en s'appropriant les idéaux de la révolution et d'en faire la promotion.

« Au vu de la qualité du débat auquel nous avons assisté, nous pouvons dire que nous sommes pleinement satisfaits. Le débat était très passionnant et les journalistes ont participé à travers leur apport à disséquer le thème de sorte que les uns et les autres soient au même niveau d'information en vue de produire des articles de qualité », a expliqué M. Saba. Aux dires de M. Dicko, la rencontre a été un partage de connaissances avec les journalistes.

A travers des groupes de travail, a-t-il indiqué, les journalistes ont réfléchi sur la définition de la RPP, la contribution des médias à sa bonne marche, la responsabilité des hommes de médias ainsi qu'aux défis et perspectives qui se présentent à eux. A l'issue de la rencontre, les journalistes du Liptako ont jugé nécessaire que les médias accompagnent la mise en oeuvre des idéaux de la RPP en donnant de la visibilité aux actions réalisées sur le terrain au profit des populations. Ils ont en outre estimé qu'il faille sensibiliser les populations à la RPP de sorte qu'elles puissent s'imprégner ses idéaux en vue de mieux la soutenir. Pour atteindre cet objectif, ils ont promis jouer le rôle de veille et d'alerte pour la bonne marche de la RPP.