Congo-Kinshasa: La société civile dénonce les mauvaises conditions carcérales à Kalima

L'ONG des droits de l'homme Agir pour la reconstruction de notre espace et la convivialité dans la province du Maniema alerte sur les mauvaises conditions de détention dans la prison centrale de Kalima. Les détenus manquent de nourriture et de prise en charge médicale.

"Les conditions de vie des détenus dans la prison centrale de Kalima sont très mauvaises, constituant une punition cruelle et injustifiée dangereuse pour la santé et même pour la vie des détenus. Les inculpés sont soumis aux mêmes conditions que les condamnés", rapporte le responsable de cette ONG, Samuel Ramazani Alimasi, qui s'est rendu sur place.

Selon lui, il y a six latrines en très mauvais état, deux barza impropres, un bureau pour le directeur de la prison sans porte ni fenêtre, une cuisine et un dépôt sans fonction. La source d'eau potable inexistante.

Les détenus dorment à même le sol et classés en deux cellules. Les services médicaux sont inexistants.

Plusieurs détenus restent plusieurs jours sans jugement à la suite du disfonctionnement du tribunal de paix et du tribunal de grande instance à Kalima. "Les agents de service pénitentiaire ne sont pas payés. C'est pourquoi il y avait eu trois évasions à répétition ces derniers temps dans cette prison", poursuit Samuel Ramazani Alimasi.

Les autorités suivent de près

Il appelle à l'implication urgente des autorités compétentes et même des partenaires pour réhabiliter et équiper ladite prison enfin d'améliorer les conditions de détention.

Selon le ministre provincial de la justice, Georges Kasongo wa Muya, le gouvernement provincial fourni ses efforts, avec l'accompagnement du Gouvernement central, pour réhabiliter les prisons du Maniema qui sont très délabrées pour ainsi garantir les meilleures conditions de vie des détenus :

"Le gouvernement provincial, par rapport à la situation de la prison centrale de Kalima comme celle de Kibombo, Kasongo, punia, même celle de Kailo ici voisine qui se trouvent dans un état indescriptible, nous vous disons que le gouvernement a d'ailleurs planifié pour cette année beaucoup de choses pour améliorer les conditions carcérales au Maniema".