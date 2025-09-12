Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Laurent Gbagbo reçoit Assalé Tiémoko et Vincent Toh Bi

11 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Poursuivant sa dynamique de concertation initiée après la publication des candidats à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, le président Laurent Gbagbo a rencontré plusieurs personnalités ce jeudi 11 septembre 2025, dans le cadre de sa série de rencontres.

Selon une note des services du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), après avoir reçu, mercredi, les délégations du Pdci-Rda, du Fpi et de Gps, le président du Ppa-CI a échangé ce jeudi, à son cabinet, avec deux candidats recalés du scrutin d'octobre 2025. Il s'agit d'Assalé Tiémoko, député et président du mouvement "Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire", ainsi que Vincent Toh Bi, président du mouvement Aube Nouvelle.

Les discussions ont porté sur les grands défis du processus électoral.

Selon Vincent Toh Bi, l'entretien avec Laurent Gbagbo a été « très riche en enseignements et en conseils ».

Pour l'occasion, l'ancien Chef de l'État était entouré de plusieurs de ses collaborateurs, à savoir Assoa Adou, Hubert Oulaye, Koné Katinan, Dano Djédjé, Ackah Emmanuel et Me Touré Habiba.

À travers ces rencontres, Laurent Gbagbo réaffirme son attachement au dialogue politique et à la préservation de la stabilité nationale.

