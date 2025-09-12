Cote d'Ivoire: Environnement et développement durable - Des assises initiées pour promouvoir la « cuisson propre »

Les réflexions se tiennent du 11 au 12 septembre dans un complexe hôtelier d'Abidjan-Plateau.

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a présidé le jeudi 11 septembre 2025, la cérémonie d'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la « cuisson propre » en Côte d'Ivoire.

Par « cuisson propre », il faut entendre l'utilisation de combustibles et de technologies de cuisson qui réduisent significativement l'exposition aux polluants nocifs générés par les modes traditionnels (bois et charbon), tout en minimisant l'impact environnemental.

Plus de 90 participants prennent part à ces réflexions, organisées sur 48 heures dans un complexe hôtelier de la commune du Plateau. L'objectif est de renforcer les connaissances et les compétences des acteurs nationaux dans le domaine de la « cuisson propre ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce conclave est organisé par l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Francophonie, ainsi que le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.

Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie en faveur du développement durable et de la transition énergétique dans l'espace francophone, pilotée par l'Oif. L'institution a retenu la candidature ivoirienne pour abriter le projet pilote de cette initiative. Ce conclave marque donc le point de départ de la phase expérimentale en terre ivoirienne.

L'occasion a également permis de rappeler les enjeux environnementaux liés à l'utilisation des moyens de cuisson traditionnels tels que le bois et le charbon. « Le couvert forestier ivoirien est passé de 16 millions à moins de 3 millions d'hectares en l'espace de quelques décennies. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 25 % en dix ans », a alerté Parfait Kouadio, directeur de cabinet du ministre en charge de l'Environnement. Qui a pointé du doigt l'usage intensif du bois comme source d'énergie.

Face à ce tableau alarmant, la ministre Françoise Remarck a appelé à une prise de conscience, mais surtout à une action concrète pour sauver la planète du péril écologique qui se profile à l'horizon.