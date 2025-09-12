Cote d'Ivoire: Intronisation - Ouattara Youndeu Jacques aux commandes des Dan du district autonome d'Abidjan

La commune d'Attécoubé était en effervescence le 6 septembre 2025. Les Dan, communément appelés Yacouba, du district autonome d'Abidjan, sont venus des quatre coins de la capitale économique ivoirienne pour installer leur chef central, Youndeu Jacques Ouattara.

Ainsi, la place publique de la commune du maire Danho Paulin a été prise d'assaut par les danses du terroir tels le Bilé, le Batoua, le Pohounkouêdeu ou encore le Wêleu pour donner le ton de cette cérémonie.

Placée sous le parrainage du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bacongo, la cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités administratives, politiques et coutumières, dont le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, par ailleurs président de l'évènement.

Se réjouissant du choix de sa commune pour abriter la cérémonie, le maire d'Attécoubé, Danho Paulin, représentant le parrain, a souligné le rôle important de la chefferie traditionnelle dans le renforcement de la cohésion sociale et la préservation des valeurs culturelles. « Vous êtes le socle de notre unité. C'est vous qui portez la cohésion sociale dans notre pays », a-t-il dit d'entame.

Avant de souligner la délicatesse du rôle des chefs traditionnels dans la consolidation de l'unité nationale. « Vous avez un rôle important à jouer au moment où nous entendons des bruits malsains qui peuvent contribuer à fragiliser le tissu social. Vous êtes un rempart. Soyez les promoteurs de la Côte d'Ivoire rassemblée pour que notre pays continue sa marche vers le développement », a-t-il recommandé.

Reprenant en échos les propos de son hôte, Danho Paulin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, président de ladite cérémonie et fils de ce peuple de l'ouest ivoirien, a félicité vivement Youndeu Jacques Ouattara, le chef central.

Pour lui, le choix du technicien d'aviation à la retraite est la résultante de l'exemplarité de celui-ci. « Votre modèle de vie, votre exemplarité, votre caractère a guidé ceux qui vous ont choisi pour présider à la destinée de la communauté Dan dans le district autonome d'Abidjan », a témoigné le ministre. Qui a exhorté le nouveau leader yacouba à être un modèle, un rassembleur.

Le membre du gouvernement a saisi l'opportunité de cette intronisation pour inviter les chefs Dan, Toura, leurs alliés, ainsi que l'ensemble des chefs traditionnels à s'investir davantage dans le renforcement des liens sociaux, au regard de l'élection présidentielle imminente qui soulève déjà beaucoup de passion. Il a rassuré que ces derniers quant au soutien de l'Etat à leurs côtés dans l'exercice de leurs fonctions.

« Dans toutes les actions que vous aurez à poser, n'hésitez pas à vous tourner vers l'administration, en cas de besoin. L'administration sera là pour vous accompagner », a assuré Vagondo Diomandé. Avant de souhaiter un plein succès dans son magistère.

Le nouveau chef central des Yacouba du district autonome d'Abidjan a bénéficié de la bénédiction de Gloudeu Dan Ier, chef suprême des Yacouba de Côte d'Ivoire. Le porte-parole de ce dernier a tenu à rassurer les autorités que cette investiture s'inscrit dans la volonté du peuple Dan d'œuvrer sans relâche à la paix en Côte d'Ivoire. De nombreux présents ont été offerts de part et d'autre.

Agé de 72 ans, marié et père de sept enfants, le chef Jacques Youndeu Ouattara, est un ex-agent d'Air Afrique.