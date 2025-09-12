Cote d'Ivoire: Benfica campus du pays - La rentrée des classes effective

L'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) a abrité, le jeudi 22 septembre 2025, la cérémonie officielle de la rentrée académique de la toute première promotion du Benfica campus Côte d'Ivoire. Une cérémonie présidée par le ministre délégué, chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, qui représentait le Premier ministre, Robert Beugré Mambé.

Ce sont, au total, 140 jeunes venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui y seront formés pour devenir des stars du football de demain, comme le précise d'ailleurs le slogan de l'Académie : « Né aujourd'hui, star demain ».

La rentrée académique s'est déroulée devant plusieurs personnalités. Outre le ministre délégué chargé des Sports, il y avait des émissaires venus du Portugal parmi lesquels le Chancelier de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire, Carlos Lopez et Byrne Daria de Carvalho, directeur général de l'expansion internationale des académies du Benfica Lisbonne.

Après avoir exprimé sa fierté et sa joie de voir se projet être véritablement lancé, le ministre Adjé Silas Metch a salué le leadership et la vision du président de la République, Alassane Ouattara. « Cette initiative permet à nos jeunes de faire montre de leur talent et d'assurer le rayonnement de notre pays par le sport et surtout le football. Des initiatives à multiplier dans les autres disciplines sportives pour espérer, à moyen terme, avoir des champions. C'est un projet porté par le sommet, d'où son sérieux », a-t-il déclaré.

Quant au directeur de l'expansion internationale des académies du Benfica, il a noté cette rentrée académique est une nouvelle phase dans ce projet, avec un staff de qualité, des infrastructures d'excellence et une méthodologie de travail made in Benfica. « Je suis convaincu que cette académie sera une référence en Afrique », a-t-il fait savoir.

Diomandé Lancine, le président de Benfica campus Côte d'Ivoire, a, quant à lui, mis l'accent sur la qualité de l'environnement et le cadre de travail propices pour les pensionnaires, le tout, sous la supervision des experts du Benfica. Sans oublier l'ensemble des partenaires dont une compagnie aérienne internationale qui a offert deux billets d'avion à l'académie.

Des billets qui, selon le président de l'académie, seront mis à la disposition des deux meilleurs bacheliers de Côte d'Ivoire 2025. Partenaires également sur le plan social de Benfica campus Côte d'Ivoire, la Fondation Un enfant, un ballon a offert, séance tenante, 40 ballons à l'académie. Elle compte étendre son action à d'autres enfants pour leur permettre de jouer partout. La rentrée académique s'est achevée par la visite des installations de Benfica campus Côte d'Ivoire.

Rappelons qu'en juin 2024, Benfica campus Côte d'Ivoire a lancé une vaste opération de détection à travers la Côte d'Ivoire et vu en situation plus de 20 000 jeunes pour n'en retenir que 140.