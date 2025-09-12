Congo-Kinshasa: Des arrestations à la RVA à la suite d'une coupure d'électricité avant l'atterrissage de l'avion présidentiel

12 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plusieurs agents de la Régie des voies aériennes (RVA) ont été interpellés, jeudi 11 septembre à Kinshasa. Il leur est reproché d'avoir retardé l'atterrissage de l'avion du Chef de l'État à l'aéroport international de N'djili.

Le président du conseil d'administration de la RVA, Tryphon Kin-Kiey Mulumba, reconnaît cet incident qu'il attribue à une coupure d'électricité qui a perturbé le fonctionnement de la tour de contrôle. L'incident a obligé l'avion présidentiel à faire des tours en l'air, attendant son atterrissage.

Tryphon Kin-Kiey Mulumba reconnaît que plusieurs agents de la RVA ont été interpellés dans le cadre des enquêtes ouvertes pour établir les responsabilités liées à cet événement.

Quand c'est l'avion présidentiel qui doit atterrir, selon lui, « il faut plus de sécurité. Et la RVA doit s'y mettre ».

L'issue des enquêtes déterminer ce qui s'est réellement passé:

