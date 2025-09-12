Tunisie: Kairouan-production d'électricité propre - La centrale solaire bientôt opérationnelle

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, les travaux de construction de la centrale électrique solaire photovoltaïque dans la zone de M'thabesta, dans le gouvernorat de Kairouan, ont atteint un taux d'achèvement de 82 %. Le ministère a également indiqué que la centrale, d'une capacité de 100 mégawatts, serait bientôt mise en service.

Ce projet est considéré comme un modèle pour le développement de l'investissement dans le secteur des énergies renouvelables et un pilier essentiel pour accélérer la transition énergétique et diversifier les sources d'énergie en Tunisie.

Le coût total du projet s'élève à environ 86 millions de dollars, soit l'équivalent de 270 millions de dinars tunisiens, avec un financement de la Société Financière Internationale (groupe de la Banque Mondiale) et de la Banque Africaine de Développement. La centrale s'étendra sur une superficie de 200 hectares et, une fois opérationnelle, permettra de réduire les dépenses de production d'électricité à partir du gaz naturel d'environ 50 millions de dinars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors d'une visite sur le site, le secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, accompagné d'Almod Fitz, directrice régionale des infrastructures pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la Banque mondiale, a réaffirmé le soutien du ministère au succès du projet et au renforcement du partenariat avec la Banque mondiale.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des différentes phases de la construction de la centrale. Ce projet est l'un des plus importants visant à intégrer plus rapidement les énergies renouvelables dans le système électrique national. Il est également l'un des premiers projets à être développé sous le régime des concessions et devrait entrer en production avant la fin de l'année en cours.

La construction de la centrale de Kairouan constitue la première étape des projets réalisés sous le régime de concessions, dans le cadre de la première phase du programme de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Dans cette phase, cinq projets d'une capacité totale de 500 mégawatts ont été attribués dans les gouvernorats de Tataouine (200 MW), Kairouan (100 MW), Gafsa (100 MW), Tozeur (50 MW) et Sidi Bouzid (50 MW).

En mars dernier, les accords de concession pour la réalisation de quatre de ces cinq projets d'énergie solaire photovoltaïque ont été signés.

Le secrétaire d'État était accompagné du gouverneur de Kairouan, Dhaker Bergaoui, du PDG de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), Faïçal Trifa, de plusieurs hauts responsables du ministère, du directeur général de la société « Kairouan Solar » et de représentants de la société émiratie AMEA Power, l'investisseur du projet.