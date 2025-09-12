Tunisie: Circulation à l'entrée sud de Tunis - Itinéraires déviés pour fluidifier le trafic à l'occasion de la rentrée

À l'occasion du démarrage de l'année scolaire 2025/2026, et en prévision d'une forte affluence sur plusieurs axes routiers à partir du lundi 15 septembre 2025, notamment à l'entrée sud de la capitale lors du retour des usagers de l'intérieur du pays, le ministère de l'Intérieur annonce des mesures pour assurer la fluidité du trafic dans le cadre des travaux d'aménagement en cours.

Itinéraires recommandés :

Route nationale n°1 : emprunter la déviation en direction du stade de Radès, puis au carrefour de la Ville Nouvelle, ensuite au carrefour Chouchet-Radès, puis en direction du pont Radès-Hammamet pour rejoindre le centre-ville ou la banlieue nord. Une alternative est possible depuis la zone de la Banque de l'Habitat en direction du pont Chouchet-Radès.

Pont La Cagna : passer par les carrefours Wardiya 1 et 2, en direction de la place Bab Alioua, puis par le pont Révolution, le long de l'avenue Moncef Bey jusqu'à la rue Maghreb Arabe (route Zed 4).

Le ministère de l'Intérieur rappelle à tous les usagers de respecter le code de la route, les règles de circulation et les consignes de sécurité routière.

Toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires ont été mobilisées pour guider et assister les automobilistes.