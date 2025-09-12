Afrique: L'Algérie rejoint officiellement l'Alliance africaine de l'hydrogène vert

L'Algérie a officiellement adhéré, jeudi, à l'Alliance africaine de l'hydrogène vert (AGHA), en marge du Sommet africain mondial sur l'hydrogène tenu à Windhoek, en Namibie, du 9 au 11 septembre 2025, a indiqué un communiqué du ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables.

Cette adhésion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'hydrogène, notamment sur l'axe relatif au renforcement des partenariats et de la coopération internationale.

Selon la même source, il s'agit d'« un message fort d'unité et d'ambition continentale » en faveur du développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert en Afrique, mais aussi d'« une étape importante » dans la stratégie algérienne de transition énergétique et de diversification économique.

L'Algérie ambitionne de tirer parti de son important potentiel en énergies renouvelables pour devenir un acteur majeur sur le marché mondial de l'hydrogène vert. Elle entend également renforcer son rôle dans la coopération interafricaine, échanger expertises et technologies, participer à des programmes de formation et accéder à de nouvelles opportunités de financement et d'investissement dans des projets continentaux.

Créée en mai 2022, l'AGHA est présidée par le ministre sud-africain de l'Électricité et de l'Énergie, Kgosientsho Ramokgopa. Elle constitue une plateforme dirigée par les gouvernements africains, rassemblant les pays engagés dans l'accélération des projets liés aux énergies renouvelables et à l'hydrogène vert à grande échelle.

L'alliance s'est fixé six objectifs stratégiques : affirmer le leadership continental, accompagner les cadres juridiques et réglementaires, accélérer le développement des marchés, promouvoir le financement vert et les chaînes d'approvisionnement locales, encourager le partage technologique et établir des partenariats internationaux pour un meilleur accès aux financements.