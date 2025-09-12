Tunisie: Initiative 5+5 - Le ministre de la défense revendique de nouveaux mécanismes de coopération

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a plaidé pour la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée, lors de l'ouverture du Forum de dialogue de l'Initiative de Défense 5+5.

Dans une allocution vidéo, le ministre a souligné la nécessité de consolider les relations entre les pays membres de l'initiative à travers des structures institutionnelles solides, afin de garantir la sécurité, la paix et la stabilité en Méditerranée occidentale.

Selon un communiqué, Shili a affirmé que la création de nouveaux mécanismes contribuerait à renforcer la confiance mutuelle, à encourager la réflexion collective et à instaurer un dialogue responsable autour des défis sécuritaires communs.

Il a rappelé que l'Initiative 5+5 s'est imposée depuis deux décennies comme un modèle exemplaire de coopération en matière de défense, grâce à l'échange d'expertise, au développement de systèmes de surveillance maritime et aérienne, ainsi qu'au renforcement des capacités dans la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et la gestion de crise.

Le ministre a également indiqué que l'organisation de ce forum, proposée par la Tunisie lors de la 20e réunion des ministres de la Défense de l'Initiative tenue en décembre 2024 à Madrid, a permis d'examiner les réalisations accomplies depuis 2004 et d'identifier les défis à venir.

Ce forum devrait ainsi déboucher sur de nouvelles propositions et visions afin d'élaborer des cadres de coopération adaptés aux enjeux sécuritaires de la Méditerranée occidentale.