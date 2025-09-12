Sénégal: KF Invitation Program - Un rendez-vous numérique entre la Corée du Sud et le monde

La Corée du Sud a accueilli des personnalités influentes du monde entier dans le cadre du KF Invitation Program for Distinguished Guests, un événement prestigieux organisé par la Korea Foundation.

L'initiative a réuni des acteurs dans le domaine des médias, avec pour objectif de renforcer les échanges culturels et académiques entre la Corée du Sud et d'autres nations. Parmi les invités, Lamine Niang, Directeur général de la SSPP Le Soleil, ont exploré les défis et les opportunités offerts par la transformation numérique des médias traditionnels.

Lors de ce séjour en Corée du Sud, les invités ont eu la chance de visiter des institutions majeures comme la Korea Press Foundation et de participer à des discussions approfondies sur les défis numériques auxquels font face les médias traditionnels dans le monde entier. L'événement a aussi permis d'explorer les impacts de l'intelligence artificielle et de la montée des plateformes de diffusion en continu (comme Netflix) sur les pratiques médiatiques.

Un des moments clés de cette rencontre fut une intervention de M. Jeong Hyun-sik, directeur de la Korea Press Foundation, qui a partagé ses réflexions sur l'importance de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus éditoriaux. Selon lui, « L'IA offre des opportunités pour automatiser certaines tâches répétitives, comme la rédaction de brouillons ou la collecte de données, permettant ainsi aux journalistes de se concentrer davantage sur l'investigation et l'analyse. » Cependant, il a aussi averti que « l'IA ne doit pas remplacer le jugement humain qui est essentiel dans le journalisme de qualité. »

En écho à cette déclaration, Mme Park Mi-young, chef de la stratégie numérique à Donghwa Ilbo, a expliqué comment sa société a réussi à intégrer un système de gestion de contenu (CMS) de pointe pour améliorer la diffusion numérique des informations : « Nous avons conçu un CMS interne pour permettre à nos journalistes de travailler plus efficacement et de publier des informations en temps réel, tout en assurant une cohérence éditoriale à travers nos différentes plateformes. »

Les invités, dont Lamine Niang, Directeur général de la SSPP Le Soleil, ont pu s'inspirer des pratiques coréennes tout en partageant leurs propres défis. Lors de son intervention, Lamine Niang a souligné : « Les médias sénégalais, tout comme leurs homologues en Corée, doivent naviguer à travers les bouleversements numériques. Mais, en combinant innovation et tradition, nous pouvons construire un journalisme de qualité, pertinent et accessible pour notre public. »

Renforcer les liens culturels et professionnels : une collaboration à long terme

Au-delà des discussions professionnelles, cet événement a permis de tisser des liens culturels forts entre les deux pays. M. Ahn Hyungjun, PDG de MBC, a exprimé son enthousiasme quant à la possibilité de futures collaborations : « Nous avons beaucoup à apprendre des pratiques journalistiques du Sénégal. Nous sommes impatients de continuer à échanger et à travailler ensemble sur des projets qui pourront enrichir les deux cultures. »

L'événement a également permis aux invités de découvrir les merveilles culturelles de la Corée, avec des visites de sites historiques comme le palais de Gyeongbokgung et des échanges sur la richesse de l'histoire et des traditions coréennes. Mme Kim Ji-yeon, responsable du département des relations internationales à la Korea Foundation, a commenté : « Ce programme offre une chance unique de mieux comprendre les cultures des autres pays tout en renforçant notre coopération sur des enjeux communs comme la transformation numérique. »

La Korea Foundation a ainsi réussi à offrir une plateforme de dialogue et d'échanges fructueux, non seulement sur le terrain des médias mais aussi dans des domaines comme l'éducation, la diplomatie et la culture. Cet événement marque le début de nouvelles collaborations entre la Corée du Sud et le Sénégal, ouvrant la voie à des partenariats renforcés dans l'échange d'expertise, l'innovation numérique et la promotion de la culture.